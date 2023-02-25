https://sputnikarabic.ae/20230225/وفد-فلسطيني-يتوجه-إلى-العقبة-لحضور-اجتماع-طارئ-بمشاركة-مصر-وأمريكا-وإسرائيل-1073991967.html
وفد فلسطيني يتوجه إلى العقبة لحضور اجتماع طارئ بمشاركة مصر وأمريكا وإسرائيل
وفد فلسطيني يتوجه إلى العقبة لحضور اجتماع طارئ بمشاركة مصر وأمريكا وإسرائيل
حطت مروحية أردنية، اليوم السبت، في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، لنقل وفد فلسطيني رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع خماسي طارئ يعقد غدا في مدينة... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T13:39+0000
2023-02-25T13:39+0000
2023-02-25T13:39+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال مصدر في الرئاسة الفلسطينية لـ"سبوتنيك"، إن "المروحية ستقل الوفد الفلسطيني المشارك وعلى رأسه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة ماجد فرج، ومجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني".ولفت المصدر إلى أن الاجتماع يعقد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة الأردن ومصر، وممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.وأوضح أن الاجتماع يأتي "كمحاولة لوقف التصعيد وحالة التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية قبل وخلال شهر رمضان [يحل في 23 آذار/مارس المقبل]، في ظل الإجراءات الإسرائيلية، وعمليات القتل اليومي واقتحام المناطق الفلسطينية واعتداءات المستوطنين".وتتواصل منذ أسابيع محاولات لنزع فتيل التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والذي يتمثل في اقتحامات متواصلة من جانب قوات إسرائيلية نظامية لقرى وبلدات فلسطينية وعمليات طعن لمستوطنين.واعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط 2023، هما الأكثر دموية، منذ عام 2000.
https://sputnikarabic.ae/20230225/الأردن-يستضيف-غدا-قمة-سياسية-أمنية-بمشاركة-فلسطينية-إسرائيلية-أمريكية-مصرية-1073989986.html
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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, مصر, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, مصر, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
وفد فلسطيني يتوجه إلى العقبة لحضور اجتماع طارئ بمشاركة مصر وأمريكا وإسرائيل
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حطت مروحية أردنية، اليوم السبت، في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، لنقل وفد فلسطيني رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع خماسي طارئ يعقد غدا في مدينة العقبة الأردنية بمشاركة وفود من مصر والولايات المتحدة وإسرائيل.
رام الله - سبوتنيك. وقال مصدر في الرئاسة الفلسطينية لـ"سبوتنيك
"، إن "المروحية ستقل الوفد الفلسطيني المشارك وعلى رأسه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة ماجد فرج، ومجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني".
ولفت المصدر إلى أن الاجتماع يعقد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة الأردن
ومصر، وممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.
وأوضح أن الاجتماع يأتي "كمحاولة لوقف التصعيد وحالة التوتر الأمني
في الأراضي الفلسطينية قبل وخلال شهر رمضان [يحل في 23 آذار/مارس المقبل]، في ظل الإجراءات الإسرائيلية، وعمليات القتل اليومي واقتحام المناطق الفلسطينية واعتداءات المستوطنين".
وتتواصل منذ أسابيع محاولات لنزع فتيل التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والذي يتمثل في اقتحامات متواصلة من جانب قوات إسرائيلية نظامية لقرى وبلدات فلسطينية وعمليات طعن لمستوطنين.
واعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية
، أن شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط 2023، هما الأكثر دموية، منذ عام 2000.