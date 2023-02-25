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"إنه ممثل بارع"... بريطانيون لا يصدقون دموع زيلينسكي
"إنه ممثل بارع"... بريطانيون لا يصدقون دموع زيلينسكي
لم يؤمن قراء صحيفة "ديلي ميل" بصدق زيلينسكي، الذي ذرف الدموع خلال مؤتمر صحفي تزامن مع ذكرى الصراع في أوكرانيا. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T10:49+0000
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وعلق آخر: "لا جدوى من مناقشة هذه الثرثرة التي لا معنى لها، كل شيء سيتكرر مرارًا. يجب استبدال بايدن في الولايات المتحدة، والمحافظين في المملكة المتحدة ... زيلينسكي نفسه لا قيمة له، إنه دمية مكسورة."وقال آخر: "إنه ممثل بارع، أليس كذلك؟ مهلاً، التمثيل كان مهنته منذ سنوات".وسخر معلق "لقد اعتاد حقا على الدور".غالبًا ما يلقي ظهور زيلينسكي العلني بظلال من الشك على صدقه ويوحي بأن الرئيس الأوكراني يلعب دورًا. وهكذا، أثار خطابه في البرلمان الأوروبي غضب الجمهور، الذي أشار إلى أن الجميع قد سئم من الطلبات المستمرة للمال والسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20221213/زيلينسكي-يطلب-حزمة-مساعدات-بقيمة-1276-مليار-دولار-لإعادة-بناء-أوكرانيا-1071178098.html
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"إنه ممثل بارع"... بريطانيون لا يصدقون دموع زيلينسكي

10:49 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 10:50 GMT 25.02.2023)
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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لم يؤمن قراء صحيفة "ديلي ميل" بصدق زيلينسكي، الذي ذرف الدموع خلال مؤتمر صحفي تزامن مع ذكرى الصراع في أوكرانيا.
وكتب أحد المعلقين: "إنه ممثل موهوب للغاية. ولا عجب أن شون بن قد منحه جائزة الأوسكار".
وعلق آخر: "لا جدوى من مناقشة هذه الثرثرة التي لا معنى لها، كل شيء سيتكرر مرارًا. يجب استبدال بايدن في الولايات المتحدة، والمحافظين في المملكة المتحدة ... زيلينسكي نفسه لا قيمة له، إنه دمية مكسورة."
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
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وقال آخر: "إنه ممثل بارع، أليس كذلك؟ مهلاً، التمثيل كان مهنته منذ سنوات".
وسخر معلق "لقد اعتاد حقا على الدور".
وكتب معلق: "هذا الرجل يخطط للقاء رئيس الصين، وأنا متأكد من أنه سيحاول إثارة الشفقة، بالبكاء آملا أن تدير بكين ظهرها لروسيا وتقف بجانب كييف. أراهن أن الصين ترى هذا الشخص كشحاذ أكثر منه قائد".
غالبًا ما يلقي ظهور زيلينسكي العلني بظلال من الشك على صدقه ويوحي بأن الرئيس الأوكراني يلعب دورًا. وهكذا، أثار خطابه في البرلمان الأوروبي غضب الجمهور، الذي أشار إلى أن الجميع قد سئم من الطلبات المستمرة للمال والسلاح.
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