https://sputnikarabic.ae/20230226/ارتفاع-ضحايا-الفيضانات-في-البرازيل-إلى-ما-يقارب-60-قتيلا-1074009556.html
ارتفاع ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى ما يقارب 60 قتيلا
ارتفاع ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى ما يقارب 60 قتيلا
تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية في ولاية ساو باولو البرازيلية في مقتل ما يقرب من 60 شخصًا. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T05:31+0000
2023-02-26T05:31+0000
2023-02-26T05:31+0000
أخبار البرازيل
ساوباولو
فلاديمير بوتين
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
العالم
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كانت وسائل إعلام برازيلية قد ذكرت أن عدد الضحايا بلغ 54 قتيلا، يوم الجمعة، مع تسجيل 53 حالة وفاة في بلدية ساو سيباستياو.وذكرت بوابة الأخبار البرازيلية "G1" أمس السبت، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 59، وتجري عملية البحث والإنقاذ منذ سبعة أيام بمشاركة أكثر من 150 متخصصا.وفقًا لسلطات ساو باولو، فإن 760 شخصًا دون مأوى في المنطقة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي.كما أُجلي 1730 شخصًا من المناطق المتضررة، وأعلن حاكم ساو باولو، تارسيسيو جوميز حالة الطوارئ في عدة بلديات.في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الفيضانات المميتة التي ضربت ساو باولو.
https://sputnikarabic.ae/20230225/دا-سيلفا-يدعو-الدول-غير-المتورطة-بالنزاع-في-أوكرانيا-إلى-تحمل-مسؤولياتها-تجاه-إحلال-السلام-1073976866.html
أخبار البرازيل
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البرازيل , ساوباولو, فلاديمير بوتين, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, العالم
أخبار البرازيل , ساوباولو, فلاديمير بوتين, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, العالم
ارتفاع ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى ما يقارب 60 قتيلا
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تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية في ولاية ساو باولو البرازيلية في مقتل ما يقرب من 60 شخصًا.
كانت وسائل إعلام برازيلية قد ذكرت أن عدد الضحايا بلغ 54 قتيلا، يوم الجمعة، مع تسجيل 53 حالة وفاة في بلدية ساو سيباستياو
.
وذكرت بوابة الأخبار البرازيلية "G1" أمس السبت، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 59، وتجري عملية البحث والإنقاذ منذ سبعة أيام بمشاركة أكثر من 150 متخصصا.
وفقًا لسلطات ساو باولو، فإن 760 شخصًا دون مأوى في المنطقة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية
التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي.
كما أُجلي 1730 شخصًا من المناطق المتضررة، وأعلن حاكم ساو باولو، تارسيسيو جوميز حالة الطوارئ في عدة بلديات.
في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الفيضانات المميتة التي ضربت ساو باولو.