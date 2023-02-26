عربي
https://sputnikarabic.ae/20230226/ارتفاع-ضحايا-الفيضانات-في-البرازيل-إلى-ما-يقارب-60-قتيلا-1074009556.html
ارتفاع ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى ما يقارب 60 قتيلا
ارتفاع ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى ما يقارب 60 قتيلا
تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية في ولاية ساو باولو البرازيلية في مقتل ما يقرب من 60 شخصًا. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T05:31+0000
2023-02-26T05:31+0000
أخبار البرازيل
ساوباولو
فلاديمير بوتين
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1a/1074009381_0:152:3071:1879_1920x0_80_0_0_58e93f0be51ddb367c5595a8cb2be402.jpg
كانت وسائل إعلام برازيلية قد ذكرت أن عدد الضحايا بلغ 54 قتيلا، يوم الجمعة، مع تسجيل 53 حالة وفاة في بلدية ساو سيباستياو.وذكرت بوابة الأخبار البرازيلية "G1" أمس السبت، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 59، وتجري عملية البحث والإنقاذ منذ سبعة أيام بمشاركة أكثر من 150 متخصصا.وفقًا لسلطات ساو باولو، فإن 760 شخصًا دون مأوى في المنطقة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي.كما أُجلي 1730 شخصًا من المناطق المتضررة، وأعلن حاكم ساو باولو، تارسيسيو جوميز حالة الطوارئ في عدة بلديات.في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الفيضانات المميتة التي ضربت ساو باولو.
https://sputnikarabic.ae/20230225/دا-سيلفا-يدعو-الدول-غير-المتورطة-بالنزاع-في-أوكرانيا-إلى-تحمل-مسؤولياتها-تجاه-إحلال-السلام-1073976866.html
أخبار البرازيل
ساوباولو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1a/1074009381_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_928f216a572c960b3fffb3ce4c07aaf0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار البرازيل , ساوباولو, فلاديمير بوتين, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, العالم
أخبار البرازيل , ساوباولو, فلاديمير بوتين, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, العالم

ارتفاع ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى ما يقارب 60 قتيلا

05:31 GMT 26.02.2023
© AP Photo / Andre Pennerارتفاع ضحايا الفيضايات في البرازيل إلى ما يقارب 60 قتيلا
ارتفاع ضحايا الفيضايات في البرازيل إلى ما يقارب 60 قتيلا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Andre Penner
تابعنا عبرTelegram
تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية في ولاية ساو باولو البرازيلية في مقتل ما يقرب من 60 شخصًا.
كانت وسائل إعلام برازيلية قد ذكرت أن عدد الضحايا بلغ 54 قتيلا، يوم الجمعة، مع تسجيل 53 حالة وفاة في بلدية ساو سيباستياو.
وذكرت بوابة الأخبار البرازيلية "G1" أمس السبت، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 59، وتجري عملية البحث والإنقاذ منذ سبعة أيام بمشاركة أكثر من 150 متخصصا.
وفقًا لسلطات ساو باولو، فإن 760 شخصًا دون مأوى في المنطقة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي.
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
دا سيلفا يدعو الدول غير المتورطة بالنزاع في أوكرانيا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إحلال السلام
أمس, 03:15 GMT
كما أُجلي 1730 شخصًا من المناطق المتضررة، وأعلن حاكم ساو باولو، تارسيسيو جوميز حالة الطوارئ في عدة بلديات.
في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الفيضانات المميتة التي ضربت ساو باولو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала