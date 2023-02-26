https://sputnikarabic.ae/20230226/ارتفاع-ضحايا-الفيضانات-في-البرازيل-إلى-ما-يقارب-60-قتيلا-1074009556.html

ارتفاع ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى ما يقارب 60 قتيلا

ارتفاع ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى ما يقارب 60 قتيلا

تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية في ولاية ساو باولو البرازيلية في مقتل ما يقرب من 60 شخصًا. 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T05:31+0000

2023-02-26T05:31+0000

2023-02-26T05:31+0000

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كانت وسائل إعلام برازيلية قد ذكرت أن عدد الضحايا بلغ 54 قتيلا، يوم الجمعة، مع تسجيل 53 حالة وفاة في بلدية ساو سيباستياو.وذكرت بوابة الأخبار البرازيلية "G1" أمس السبت، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 59، وتجري عملية البحث والإنقاذ منذ سبعة أيام بمشاركة أكثر من 150 متخصصا.وفقًا لسلطات ساو باولو، فإن 760 شخصًا دون مأوى في المنطقة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي.كما أُجلي 1730 شخصًا من المناطق المتضررة، وأعلن حاكم ساو باولو، تارسيسيو جوميز حالة الطوارئ في عدة بلديات.في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الفيضانات المميتة التي ضربت ساو باولو.

https://sputnikarabic.ae/20230225/دا-سيلفا-يدعو-الدول-غير-المتورطة-بالنزاع-في-أوكرانيا-إلى-تحمل-مسؤولياتها-تجاه-إحلال-السلام-1073976866.html

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