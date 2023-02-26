https://sputnikarabic.ae/20230226/الأردن-والإمارات-ومصر-والبحرين-يوقع-12-اتفاقية-بقيمة-2-مليار-دولار-1074021203.html

الأردن والإمارات ومصر والبحرين يوقع 12 اتفاقية بقيمة 2 مليار دولار

الأردن والإمارات ومصر والبحرين يوقع 12 اتفاقية بقيمة 2 مليار دولار

وقع الأردن والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، اليوم الأحد، 12 اتفاقية، تتجاوز قيمتها 2 مليار ‏دولار.‏ 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T13:02+0000

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جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الثالث لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية"، التي تضم الدول الأربع، وعقد في العاصمة الأردنية عمان، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وشهد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، توقيع 12 اتفاقية في قطاعات الزراعة، والأدوية، والمعادن، والكيماويات، والسيارات الكهربائية، والتي ستوفر قرابة 13 ألف فرصة عمل في الدول الأربع، كما ستساهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار أمريكي.ومن بين الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم الأحد، استثمار شركة "صودا للصناعات الكيماوية" المصرية مبلغ 500 مليون دولار، لإنتاج مادة كربونات الصوديوم "رماد الصودا"، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويا.وتشكّل كربونات الصوديوم المادة الخام الرئيسية في العديد من الصناعات، ومن أهمها صناعة الزجاج والمنظفات. من بين المشاريع التي تم الاتفاق عليها كذلك، مشروع لشركة "إم جلوري القابضة" الإماراتية لصناعة السيارات بقيمة استثمار 550 مليون دولار، لإنشاء 3 مصانع متكاملة للسيارات الكهربائية، بخطوط إنتاج وتجميع متخصصة في كل من الامارات والأردن ومصر، وبسعة إنتاجية 40 ألف سيارة من طراز "كروس أوفر كومباكت" في الثلاثة أعوام الأولى.كما وقعت شركة "ألفا بيوتك" البحرينية، مذكرة تفاهم لنقل التكنولوجيا والمعرفة والتصنيع التعاقدي مع شركة "إتقان فارما" الأردنية"، من أجل تصنيع المستحضرات العامة ومستحضرات الأورام، والمحاليل الطبية، وغيرها من المنتجات الدوائية، بسعة إنتاجية 350 مليون حبة سنويا، وبقيمة استثمارية إجمالية 174 مليون دولار، للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.وشهد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، خلال الاجتماع الثالث لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية"، أيضا توقيع اتفاقية أخرى في مجال إدارة النفايات، بين أمانة عمّان الكبرى وشركة أبو ظبي لإدارة النفايات "تدوير".

https://sputnikarabic.ae/20221230/اتفاق-مصري-أردني-على-استمرار-العمل-بآلية-دخول-الشاحنات-لكلا-البلدين-لمدة-عامين-1071756608.html

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