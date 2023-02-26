https://sputnikarabic.ae/20230226/الجزائر-تقرر-إعادة-فتح-سفارتها-في-العاصمة-الأوكرانية--1074016841.html
الجزائر تقرر إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية
الجزائر تقرر إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية
قررت الجزائر، اليوم الأحد، إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد إغلاقها منذ نحو عام إثر تدهور الأوضاع الأمنية. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T10:20+0000
2023-02-26T10:20+0000
2023-02-26T10:55+0000
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الجزائر- سبوتنيك. وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، قررت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إعادة فتح سفارة الجزائر في كييف (أوكرانيا)".وأضافت أن "القرار يأتي في إطار الحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية في هذا البلد ومصالح الجالية الوطنية".وأشارت إلى أنه "سيرأس السفارة الجزائرية في كييف، التي تجمدت أنشطتها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد، القائم بالأعمال".، وعن موعد تطبيق القرار قال البيان إنه "سيسري هذا القرار في أقرب وقت ممكن".وكانت السفارة الجزائرية في أوكرانيا، أعلنت في 5 مارس/ آذار 2022 تعليق نشاطاتها مؤقتا "بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد".وقالت السفارة في بيان حينئذ إنها قررت "غلق مصالحها وتعليق خدماتها"، ودعت جميع الرعايا الجزائريين في أوكرانيا إلى التواصل مع السفارات في بولندا والمجر ورومانيا.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230225/الجزائر-تكشف-هوية-معتمرين-جزائريين-قتلا-في-فندق-بمكة-1074007679.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار أوكرانيا, علاقات دبلوماسية, روسيا, العالم العربي
الجزائر, أخبار أوكرانيا, علاقات دبلوماسية, روسيا, العالم العربي
الجزائر تقرر إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية
10:20 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 10:55 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
قررت الجزائر، اليوم الأحد، إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد إغلاقها منذ نحو عام إثر تدهور الأوضاع الأمنية.
الجزائر- سبوتنيك. وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، قررت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إعادة فتح سفارة الجزائر في كييف (أوكرانيا)".
وأضافت أن "القرار يأتي في إطار الحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية في هذا البلد
ومصالح الجالية الوطنية".
وأشارت إلى أنه "سيرأس السفارة الجزائرية في كييف، التي تجمدت أنشطتها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد، القائم بالأعمال".
، وعن موعد تطبيق القرار قال البيان إنه "سيسري هذا القرار في أقرب وقت ممكن".
وكانت السفارة الجزائرية في أوكرانيا، أعلنت في 5 مارس/ آذار 2022 تعليق نشاطاتها
مؤقتا "بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد".
وقالت السفارة في بيان حينئذ إنها قررت "غلق مصالحها وتعليق خدماتها"، ودعت جميع الرعايا الجزائريين في أوكرانيا إلى التواصل مع السفارات في بولندا والمجر ورومانيا.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.