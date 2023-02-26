عربي
Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230226/الجيش-الروسي-يدمر-مواقع-إطلاق-النار-لمسلحين-أوكرانيين-باستخدام-مدافع-مستا-إس-فيديو-1074010369.html
الجيش الروسي يدمر مواقع إطلاق النار لمسلحين أوكرانيين باستخدام مدافع "مستا-إس"... فيديو
الجيش الروسي يدمر مواقع إطلاق النار لمسلحين أوكرانيين باستخدام مدافع "مستا-إس"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم المدفعية ذاتية الدفع 152 ملم من طراز "مستا-إس" بالمنطقة العسكرية الجنوبية في إطار العملية الخاصة. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T06:34+0000
2023-02-26T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104484/33/1044843333_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1fc5f0425435c12b345ce88dd0e5c42.jpg
قام طاقم المدفعية بضرب مواقع إطلاق النار للمسلحين الأوكرانيين.تقوم أطقم المدافع ذاتية الدفع بتدمير المركبات المدرعة للعدو وبطاريات المدفعية والهاون وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع القيادة ونقاط إطلاق النار. وتغير المدفعية موقعها بسرعة بعد ذلك، وفقا لقناة "زفيزدا".تساعد الطائرات المسيرة بمراقبة ضرب الأهداف وتصحيح الإطلاق ليكون أكثر دقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104484/33/1044843333_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9a444db2e69717eda382d51c081836cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر مواقع إطلاق النار لمسلحين أوكرانيين باستخدام مدافع "مستا-إس"... فيديو

06:34 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 06:40 GMT 26.02.2023)
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم المدفعية ذاتية الدفع 152 ملم من طراز "مستا-إس" بالمنطقة العسكرية الجنوبية في إطار العملية الخاصة.
قام طاقم المدفعية بضرب مواقع إطلاق النار للمسلحين الأوكرانيين.
تقوم أطقم المدافع ذاتية الدفع بتدمير المركبات المدرعة للعدو وبطاريات المدفعية والهاون وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع القيادة ونقاط إطلاق النار. وتغير المدفعية موقعها بسرعة بعد ذلك، وفقا لقناة "زفيزدا".
تساعد الطائرات المسيرة بمراقبة ضرب الأهداف وتصحيح الإطلاق ليكون أكثر دقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала