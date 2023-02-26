https://sputnikarabic.ae/20230226/الجيش-الروسي-يدمر-مواقع-إطلاق-النار-لمسلحين-أوكرانيين-باستخدام-مدافع-مستا-إس-فيديو-1074010369.html
الجيش الروسي يدمر مواقع إطلاق النار لمسلحين أوكرانيين باستخدام مدافع "مستا-إس"... فيديو
الجيش الروسي يدمر مواقع إطلاق النار لمسلحين أوكرانيين باستخدام مدافع "مستا-إس"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم المدفعية ذاتية الدفع 152 ملم من طراز "مستا-إس" بالمنطقة العسكرية الجنوبية في إطار العملية الخاصة. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T06:34+0000
2023-02-26T06:34+0000
2023-02-26T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قام طاقم المدفعية بضرب مواقع إطلاق النار للمسلحين الأوكرانيين.تقوم أطقم المدافع ذاتية الدفع بتدمير المركبات المدرعة للعدو وبطاريات المدفعية والهاون وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع القيادة ونقاط إطلاق النار. وتغير المدفعية موقعها بسرعة بعد ذلك، وفقا لقناة "زفيزدا".تساعد الطائرات المسيرة بمراقبة ضرب الأهداف وتصحيح الإطلاق ليكون أكثر دقة.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر مواقع إطلاق النار لمسلحين أوكرانيين باستخدام مدافع "مستا-إس"... فيديو
06:34 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 06:40 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم المدفعية ذاتية الدفع 152 ملم من طراز "مستا-إس" بالمنطقة العسكرية الجنوبية في إطار العملية الخاصة.
تقوم أطقم المدافع ذاتية الدفع بتدمير المركبات المدرعة للعدو وبطاريات المدفعية والهاون وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع القيادة ونقاط إطلاق النار. وتغير المدفعية موقعها بسرعة بعد ذلك، وفقا لقناة "زفيزدا".
تساعد الطائرات المسيرة بمراقبة ضرب الأهداف وتصحيح الإطلاق ليكون أكثر دقة.