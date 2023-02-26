https://sputnikarabic.ae/20230226/الجيش-الكندي-يعثر-على-عوامات-تتجسس-على-غواصات-أمريكية-في-القطب-الشمالي-1074018564.html
الجيش الكندي يعثر على عوامات تتجسس على غواصات أمريكية في القطب الشمالي
الجيش الكندي يعثر على عوامات تتجسس على غواصات أمريكية في القطب الشمالي
اكتشفت البحرية الكندية، أثناء قيامها بدوريات في القطب الشمالي، عوامات يمكن استخدامها لتحديد الطرق الملاحية، فضلاً عن جمع المعلومات الاستخبارية، حسبما ذكرت... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T11:16+0000
2023-02-26T11:16+0000
2023-02-26T11:16+0000
رصد عسكري
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وبحسب الوكالة، فإن العوامات صينية. وهكذا، تقوم بكين بمهام استطلاع في المياه الإقليمية الكندية. ومع ذلك، لم يتم تقديم أي أدلة لهذه الأقوال.وصرحت البحرية الكندية: "يمكن استخدام العوامات لدراسة قاع البحر وقياس سمك الجليد، وكذلك لتتبع الغواصات الأمريكية".وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن الصين أبدت اهتمامًا منذ فترة طويلة بالقطب الشمالي. لهذه الأغراض، تعمل الدولة بنشاط على تطوير أسطول كاسحات الجليد.
https://sputnikarabic.ae/20230209/مقارنة-بين-القوة-العسكرية-للصين-والولايات-المتحدة-1073304634.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
الجيش الكندي يعثر على عوامات تتجسس على غواصات أمريكية في القطب الشمالي
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اكتشفت البحرية الكندية، أثناء قيامها بدوريات في القطب الشمالي، عوامات يمكن استخدامها لتحديد الطرق الملاحية، فضلاً عن جمع المعلومات الاستخبارية، حسبما ذكرت "غلوب آند ميل".
وبحسب الوكالة، فإن العوامات صينية. وهكذا، تقوم بكين بمهام استطلاع في المياه الإقليمية الكندية. ومع ذلك، لم يتم تقديم أي أدلة لهذه الأقوال.
وصرحت البحرية الكندية: "يمكن استخدام العوامات لدراسة قاع البحر وقياس سمك الجليد، وكذلك لتتبع الغواصات الأمريكية
".
وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن الصين أبدت اهتمامًا منذ فترة طويلة بالقطب الشمالي. لهذه الأغراض، تعمل الدولة بنشاط على تطوير أسطول كاسحات الجليد.