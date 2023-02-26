https://sputnikarabic.ae/20230226/السوداني-العراق-تجاوز-المحنة-ومتجه-بقوة-نحو-الاستقرار-والازدهار-1074010467.html

السوداني: العراق تجاوز المحنة ومتجه بقوة نحو الاستقرار والازدهار

السوداني: العراق تجاوز المحنة ومتجه بقوة نحو الاستقرار والازدهار

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده تجاوزت المحنة ومتجهة بقوة نحو الاستقرار والازدهار. 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T06:42+0000

2023-02-26T06:42+0000

2023-02-26T06:42+0000

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وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك على هامش مأدبة عشاء أقامها السوداني على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، أمس السبت.وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى توجه بلاده نحو عقد الشراكات التنموية البناءة، طويلة الأمد مع الأشقاء، من أجل مواجهة التحديات، بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة.وانطلقت أمس السبت، أعمال المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، بحضور رؤساء البرلمانات العربية لمدة يومين 25-26 فبراير/شباط الجاري.وكانت تقارير دولية قد توقعت بأن يصبح العراق ضمن أفضل نمو اقتصادي في المنطقة خلال عام 2023.ووفقا لتقرير أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة "الإيكونوميست"، بعنوان "الشرق الأوسط آفاق 2023 "، فقد تم تصنيف عدة دول بينها العراق ضمن أعلى توقعات التقرير نموا في اقتصادها هذا العام.

https://sputnikarabic.ae/20221227/هل-تنجح-الحكومة-العراقية-في-تبني-إصلاح-اقتصادي-بعيدا-عن-الفساد-السياسي-1071671724.html

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