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السوداني: موقف العراق ثابت من قضية الشعب الفلسطيني العادلة
السوداني: موقف العراق ثابت من قضية الشعب الفلسطيني العادلة
صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن موقف بلاده ثابت من قضية الشعب الفلسطيني العادلة. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T07:34+0000
2023-02-26T07:34+0000
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وجاء في البيان أن رئيس الحكومة استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الذي يشارك في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه بغداد.وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه بالمسؤول الفلسطيني، موقف بغداد الثابت والمبدئي من القضية العادلة للشعب الفلسطيني.وعبر عن دعمه لجهود "التنمية والتكامل التي تعزز الأمن والاستقرار للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230226/وزير-الدفاع-العراقي-يزور-طهران-تلبية-لدعوة-من-نظيره-الإيراني-1074011651.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار فلسطين اليوم, رئيس الوزراء العراقي, القضية الفلسطينية, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, أخبار فلسطين اليوم, رئيس الوزراء العراقي, القضية الفلسطينية, العالم العربي

السوداني: موقف العراق ثابت من قضية الشعب الفلسطيني العادلة

07:34 GMT 26.02.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن موقف بلاده ثابت من قضية الشعب الفلسطيني العادلة.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
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وجاء في البيان أن رئيس الحكومة استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الذي يشارك في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه بغداد.
وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه بالمسؤول الفلسطيني، موقف بغداد الثابت والمبدئي من القضية العادلة للشعب الفلسطيني.
وعبر عن دعمه لجهود "التنمية والتكامل التي تعزز الأمن والاستقرار للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة".
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