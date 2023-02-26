https://sputnikarabic.ae/20230226/السيسي-يرد-على-شائعة-بيع-قناة-السويس-بتريليون-دولار-فيديو-1074017435.html
السيسي يرد على شائعة بيع قناة السويس بتريليون دولار... فيديو
السيسي يرد على شائعة بيع قناة السويس بتريليون دولار... فيديو
رد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على شائعات متداولة بشأن بيع قناة السويس مقابل مبلغ تريليون دولار أمريكي. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T10:37+0000
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وقال خلال مشاركته في مؤتمر "تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء"، إن "الشائعات مستمرة حول قناة السويس"، وأردف ضاحكا أن "مطلقي الشائعات أعدوا فيلما يضم تصريحات مجمّعة له، من أجل إيصال أنه سيبيع قناة السويس بتريليون دولار".وتابع السيسي أنه يعلم أن المصريين منتبهين لهذه الشائعات ولن يصدقوها.وكانت الحكومة المصرية قد نفت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنباء متداولة بشأن "إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، كباب خلفي لبيعها".وأكدت هيئة قناة السويس أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مشددة على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.وتابعت الهيئة موضحة أن "الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها".وأضافت مؤكدة أن "الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية".وأشارت إلى أن "كافة حسابات صندوق هيئة قناة السويس تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".
https://sputnikarabic.ae/20230226/رئيس-الوزراء-المصري-قناة-السويس-ممر-ملاحي-دولي-غير-قابل-للمنافسة-فيديو-1074015240.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
السيسي يرد على شائعة بيع قناة السويس بتريليون دولار... فيديو
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رد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على شائعات متداولة بشأن بيع قناة السويس مقابل مبلغ تريليون دولار أمريكي.
وقال خلال مشاركته في مؤتمر "تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء"، إن "الشائعات مستمرة حول قناة السويس"، وأردف ضاحكا أن "مطلقي الشائعات أعدوا فيلما يضم تصريحات مجمّعة له، من أجل إيصال أنه سيبيع قناة السويس بتريليون دولار".
وتابع السيسي
أنه يعلم أن المصريين منتبهين لهذه الشائعات ولن يصدقوها.
وكانت الحكومة المصرية قد نفت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنباء متداولة بشأن "إنشاء صندوق هيئة قناة السويس
، كباب خلفي لبيعها".
وأكدت هيئة قناة السويس أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مشددة على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
وتابعت الهيئة موضحة أن "الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس
هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها".
وأضافت مؤكدة أن "الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية".
وأشارت إلى أن "كافة حسابات صندوق هيئة قناة السويس تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".