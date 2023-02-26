https://sputnikarabic.ae/20230226/السيسي-يعلق-على-أخبار-بيع-قناة-السويس-بتريليون-دولار-1074035636.html
السيسي يعلق على أخبار بيع قناة السويس بتريليون دولار
السيسي يعلق على أخبار بيع قناة السويس بتريليون دولار
لق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول ما أثير مؤخرا حول بيع مجرى قناة السويس مقابل تريليون دولار، واصفا هذه الأخبار بأنها "أكاذيب"، هدفها "عرقلة مصر". 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T16:53+0000
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واعتبر السيسي في تصريحات له، اليوم الأحد، خلال مشاركته في افتتاح مشروعات في محافظة الإسماعيلية أن "هناك حجم غير طبيعي من الشائعات والأكاذيب"، تتعرض لها البلاد، بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24" الإخباري.وقال: "آخر الشهر الماضي، لما قيل إننا ندرس بيع قناة السويس، وأن هناك عرضًا في هذا الشأن.. حتى عملوا لي... جمعوا كلامي وعملوا منه فيلم وخرجوه على أنني قلت هذا الكلام. قالك بتريليون دولار سنبيع القناة".وأضاف: "بغض النظر عن الأرقام ستظل محاولة عرقلتكم، عرقلة مصر مستمرة وستستمر".وتصريح السيسي جاء ردا على مقطع صوتي مشابه لصوته جرى تداوله مؤخرا يتحدث فيه عن "عرض لبيع قناة السويس بتريليون دولار".
https://sputnikarabic.ae/20230226/السيسي-يعلن-خطة-كبرى-لتحقيق-التنمية-في-سيناء-1074021649.html
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السيسي يعلق على أخبار بيع قناة السويس بتريليون دولار
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لق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول ما أثير مؤخرا حول بيع مجرى قناة السويس مقابل تريليون دولار، واصفا هذه الأخبار بأنها "أكاذيب"، هدفها "عرقلة مصر".
واعتبر السيسي في تصريحات له، اليوم الأحد، خلال مشاركته في افتتاح مشروعات في محافظة الإسماعيلية أن "هناك حجم غير طبيعي من الشائعات والأكاذيب"، تتعرض لها البلاد، بحسب ما نقل موقع
"القاهرة 24" الإخباري.
وقال: "آخر الشهر الماضي، لما قيل إننا ندرس بيع قناة السويس، وأن هناك عرضًا في هذا الشأن.. حتى عملوا لي... جمعوا كلامي وعملوا منه فيلم وخرجوه على أنني قلت هذا الكلام
. قالك بتريليون دولار سنبيع القناة".
وأضاف: "بغض النظر عن الأرقام ستظل محاولة عرقلتكم، عرقلة مصر مستمرة وستستمر".
وتصريح السيسي جاء ردا على مقطع صوتي مشابه لصوته جرى تداوله مؤخرا يتحدث فيه عن "عرض لبيع قناة السويس بتريليون دولار".