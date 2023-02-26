https://sputnikarabic.ae/20230226/السيسي-يعلن-خطة-كبرى-لتحقيق-التنمية-في-سيناء-1074021649.html

السيسي يعلن خطة كبرى لتحقيق التنمية في سيناء

السيسي يعلن خطة كبرى لتحقيق التنمية في سيناء

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الفترة القادمة سوف تشهد تنفيذ خطة كبرى لتحقيق التنمية في شبه جزيرة سيناء. 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T13:05+0000

2023-02-26T13:05+0000

2023-02-26T13:05+0000

سيناء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أخبار مصر الآن

خطة عمل

العالم العربي

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جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري، اليوم الأحد، خلال تفقده لمشروعات تنمية وإعمار سيناء، بحسب صحيفة "المصري اليوم".قال السيسي إن تضحيات أهالي سيناء تستحق الشكر بالعمل والاهتمام وليس بمجرد الكلام.وأشار الرئيس المصري إلى أن المقاولين في سيناء عانوا أثناء عملهم خلال السنوات الماضية جراء الإرهاب بجانب الإجراءات التي كانت تقوم بها الدولة من أجل التأمين.واعتبر أن نجاح أجهزة الدولة المختلفة في حصار ظاهرة الإرهاب في سيناء يعطى الدولة القدرة على تنفيذ خطة التنمية الشاملة هناك.وذكر أن الإرهاب كان يمثل عائقا لحياة الناس وليس التنمية فقط، لافتا إلى أن الأمن تحقق في سيناء "بفضل الله والجيش والشرطة وأبناء سيناء".وقال السيسي إنه كان مستهدفا تحويل سيناء إلى بؤرة دائمة للإرهاب، وهو ما تصدت له الدولة المصرية بكل قوة ونجحت في منعه.

https://sputnikarabic.ae/20230213/السيسي-ما-يحدث-خلال-عام-هو-محاولة-للعبث-في-مساحة-الثقة-بين-الشعب-المصري-والقيادة-1073465973.html

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سيناء, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, خطة عمل, العالم العربي