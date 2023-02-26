https://sputnikarabic.ae/20230226/السيسي-يعلن-خطة-كبرى-لتحقيق-التنمية-في-سيناء-1074021649.html
السيسي يعلن خطة كبرى لتحقيق التنمية في سيناء
السيسي يعلن خطة كبرى لتحقيق التنمية في سيناء
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الفترة القادمة سوف تشهد تنفيذ خطة كبرى لتحقيق التنمية في شبه جزيرة سيناء. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T13:05+0000
2023-02-26T13:05+0000
2023-02-26T13:05+0000
سيناء
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار مصر الآن
خطة عمل
العالم العربي
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جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري، اليوم الأحد، خلال تفقده لمشروعات تنمية وإعمار سيناء، بحسب صحيفة "المصري اليوم".قال السيسي إن تضحيات أهالي سيناء تستحق الشكر بالعمل والاهتمام وليس بمجرد الكلام.وأشار الرئيس المصري إلى أن المقاولين في سيناء عانوا أثناء عملهم خلال السنوات الماضية جراء الإرهاب بجانب الإجراءات التي كانت تقوم بها الدولة من أجل التأمين.واعتبر أن نجاح أجهزة الدولة المختلفة في حصار ظاهرة الإرهاب في سيناء يعطى الدولة القدرة على تنفيذ خطة التنمية الشاملة هناك.وذكر أن الإرهاب كان يمثل عائقا لحياة الناس وليس التنمية فقط، لافتا إلى أن الأمن تحقق في سيناء "بفضل الله والجيش والشرطة وأبناء سيناء".وقال السيسي إنه كان مستهدفا تحويل سيناء إلى بؤرة دائمة للإرهاب، وهو ما تصدت له الدولة المصرية بكل قوة ونجحت في منعه.
https://sputnikarabic.ae/20230213/السيسي-ما-يحدث-خلال-عام-هو-محاولة-للعبث-في-مساحة-الثقة-بين-الشعب-المصري-والقيادة-1073465973.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سيناء, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, خطة عمل, العالم العربي
سيناء, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, خطة عمل, العالم العربي
السيسي يعلن خطة كبرى لتحقيق التنمية في سيناء
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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الفترة القادمة سوف تشهد تنفيذ خطة كبرى لتحقيق التنمية في شبه جزيرة سيناء.
جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري، اليوم الأحد، خلال تفقده لمشروعات تنمية وإعمار سيناء، بحسب صحيفة
"المصري اليوم".
قال السيسي إن تضحيات أهالي سيناء تستحق الشكر بالعمل والاهتمام وليس بمجرد الكلام.
وأشار الرئيس المصري
إلى أن المقاولين في سيناء عانوا أثناء عملهم خلال السنوات الماضية جراء الإرهاب بجانب الإجراءات التي كانت تقوم بها الدولة من أجل التأمين.
واعتبر أن نجاح أجهزة الدولة المختلفة في حصار ظاهرة الإرهاب في سيناء يعطى الدولة القدرة على تنفيذ خطة التنمية الشاملة هناك.
وذكر أن الإرهاب كان يمثل عائقا لحياة الناس وليس التنمية فقط، لافتا إلى أن الأمن تحقق في سيناء "بفضل الله والجيش والشرطة وأبناء سيناء".
وقال السيسي إنه كان مستهدفا تحويل سيناء إلى بؤرة دائمة للإرهاب، وهو ما تصدت له الدولة المصرية بكل قوة ونجحت في منعه.