https://sputnikarabic.ae/20230226/الصحة-العالمية-تناشد-مؤتمر-المانحين-بتقديم-392-مليون-دولار-لليمن-1074046066.html

"الصحة العالمية" تناشد مؤتمر المانحين بتقديم 392 مليون دولار لليمن

"الصحة العالمية" تناشد مؤتمر المانحين بتقديم 392 مليون دولار لليمن

ناشدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، المانحين الدوليين لليمن، تقديم 392 مليون دولار، لإيصال المساعدات الصحية الأساسية إلى 12.9 مليون يمني خلال العام... 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T20:32+0000

2023-02-26T20:32+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال ممثل الصحة العالمية في اليمن أدهم عبد المنعم، في بيان عبر موقع المنظمة، قبيل عقد مؤتمر المانحين رفيع المستوى لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن المقرر غداً الاثنين في جنيف، إن "اليمن يحتاج إلى دعم عاجل وكبير من المانحين الدوليين والشركاء الآخرين، لتجنُّب الانهيار الفعلي المحتمل لنظامه الصحي".وأضاف أن "القطاع الصحي في اليمن يحتاج إلى تمويل جديد بمبلغ 392 مليون دولار أمريكي، لضمان استمرار عمل المرافق الصحية المُستنزَفة وتقديم الخدمات الأساسية إلى 12.9 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً".وحذر المسؤول الأممي من "أنه ما لم تُسدَّ هذه الفجوة التمويلية الهائلة، فلن تتمكن المنظمة من الاستمرار في تدخلاتها الصحية الطارئة في اليمن".ودعا عبد المنعم، المانحين إلى "مواصلة دعم الجهود لتوفير الخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة للشعب اليمني".ووفقاً لبيان المنظمة الأممية، "ستؤدي قلة تمويل مجموعة الصحة في اليمن في عام 2023 (التي تخدم حالياً 4812 مرفقاً صحياً و276 مستشفى ومركزاً متخصصاً، و1199 مركزاً صحياً، و3337 وحدة صحية) إلى إيقاف الدعم عما يصل إلى 1000 مرفق صحي، وعدم حصول 10 ملايين شخص من بينهم 7.9 ملايين طفل على الخدمات الصحية اللازمة، وتعرض 1.1 مليون طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد لتدهور صحتهم أو وفاتهم، وافتقار 2.9 مليون امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الأمومة والطفولة وخدمات الإنجاب".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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