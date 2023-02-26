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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230226/القوات-الروسية-تدمر-قاعدة-أوكرانية-لإصلاح-المعدات-العسكرية-1074017240.html
القوات الروسية تدمر قاعدة أوكرانية لإصلاح المعدات العسكرية
القوات الروسية تدمر قاعدة أوكرانية لإصلاح المعدات العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي دمر قاعدة إصلاح وترميم الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة قرية ستارورايسكوي (جمهورية... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T10:35+0000
2023-02-26T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة "تم تدمير قاعدة إصلاح وترميم للأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستارورايسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من قرية غولوبوفكا بمقاطعة خاركوف و 7 طائرات مسيرة في منطقة كاترينيفكا، في مقاطعة خيرسون.وأكدت أن وحدات من مجموعة "يوجني" قضت على أكثر من 100 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية ودمرت 3 مركبات قتالية مصفحة، و 4 شاحنات صغيرة ومدفع غفوزديكا ومدفع هاوتزر دي-30 على محور دونيتسك في يوم واحد.ووفقا لها، فقد تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء جايجر 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادار مضاد للبطارية من طراز AN / TPQ-37 أمريكي الصنع.وأشارت الوزارة إلى ان الجنود الروس قضوا على ما يصل إلى 70 من جنود العدو وست مركبات وثلاث مدافع هاوتزر على محور. خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230225/الدفاع-الروسية-الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-سو-25-أوكرانية-1073985706.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر قاعدة أوكرانية لإصلاح المعدات العسكرية

10:35 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 10:55 GMT 26.02.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي دمر قاعدة إصلاح وترميم الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة قرية ستارورايسكوي (جمهورية دونيتسك).
وقالت الوزارة "تم تدمير قاعدة إصلاح وترميم للأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستارورايسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من قرية غولوبوفكا بمقاطعة خاركوف و 7 طائرات مسيرة في منطقة كاترينيفكا، في مقاطعة خيرسون.
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية
أمس, 10:55 GMT
وأكدت أن وحدات من مجموعة "يوجني" قضت على أكثر من 100 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية ودمرت 3 مركبات قتالية مصفحة، و 4 شاحنات صغيرة ومدفع غفوزديكا ومدفع هاوتزر دي-30 على محور دونيتسك في يوم واحد.
ووفقا لها، فقد تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء جايجر 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادار مضاد للبطارية من طراز AN / TPQ-37 أمريكي الصنع.
وأشارت الوزارة إلى ان الجنود الروس قضوا على ما يصل إلى 70 من جنود العدو وست مركبات وثلاث مدافع هاوتزر على محور. خيرسون.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMT
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