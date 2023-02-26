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https://sputnikarabic.ae/20230226/برلمانية-ألمانية-الحكومات-الغربية-تكذب-على-الناس-بشأن-الهدف-الحقيقي-للنزاع-الأوكراني-1074021043.html
برلمانية ألمانية: الحكومات الغربية تكذب على الناس بشأن الهدف الحقيقي للنزاع الأوكراني
برلمانية ألمانية: الحكومات الغربية تكذب على الناس بشأن الهدف الحقيقي للنزاع الأوكراني
صرحت البرلمانية الألمانية، سارا فاجنكنيشت، أن الحكومات الغربية تكذب على الناس بشأن الهدف الحقيقي للنزاع الأوكراني 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T12:50+0000
2023-02-26T12:54+0000
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برلين - سبوتنيك. ووفق تصريحات لها أوضحت سارا ممثلة الجناح اليساري في البرلمان الألماني، ان المسؤولين الغربيين يستخدمون الأساليب الأورويلية (نسبة إلى جورج أورويل) عند محاولتهم إقناع الناخبين بأن الدبابات ستحقق السلام في أوكرانيا وأن الغرض من القتال هو حماية القيم الغربية.وقالت خلال تجمع حاشد في برلين ضد استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا: "كان جورج أورويل يعلم أنه إذا كان الجميع يؤمن بالكذبة المنتشرة، فإن هذه الكذبة قد سُجلت في التاريخ على أنها حقيقة، لذلك نقول بوضوح إننا لم نعد نصدق أكاذيبكم بعد الآن، نحن نعلم أن الأسلحة تقتل، والدبابات موجودة لشنها"، مشددة: "نحن نعلم أن حريتنا ليست محمية في أوكرانيا".ولفتت إلى أن الغرض من الصراع في أوكرانيا ليس الدفاع عن أي قيم ولكن لتوسيع نفوذ الولايات المتحدة والناتو تحت ذريعة "التضامن مع أوكرانيا".وأكدت على أن "محادثات السلام التي توسطت فيها إسرائيل وتركيا في عام 2022 قد فشلت ليس بسبب روسيا"، لافتة إلى أن "موسكو أكدت على استعدادها للتفاوض الآن".وكان الآلاف قد احتشدوا أمس السبت بالقرب من بوابة براندنبورغ في برلين للمطالبة بأن تساعد ألمانيا في دفع عملية السلام بين أوكرانيا وروسيا إلى الأمام، بدلاً من إرسال الأسلحة الفتاكة إلى كييف.ونظمت "دي لينك" "مسيرة السلام"، وقدر الحضور بأكثر من 50 ألف شخص، وشوهد المتظاهرون يلوحون بأعلام السلام ويحملون لافتات كتب عليها "اصنعوا السلام، بدون أسلحة" و "الدبلوماسية بدلا من تسليم الأسلحة".يشار إلى أن عريضة قد كتبت بهذه المطالبات أطلقتها فاجنكنيشت على موقع change.org هذا الشهر، وتم توقيعها من قبل ما يقرب من 650 ألف شخص.طالع أيضا: بوريل: ألمانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من تزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة
https://sputnikarabic.ae/20230220/100-مليار-يورو-خسائر-ألمانيا-على-خلفية-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1073736495.html
https://sputnikarabic.ae/20230120/احتجاجات-في-ألمانيا-ضد-اجتماع-قاعدة-رامشتاين-وتزويد-أوكرانيا-بالدبابات-1072531907.html
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أخبار ألمانيا, العالم
أخبار ألمانيا, العالم

برلمانية ألمانية: الحكومات الغربية تكذب على الناس بشأن الهدف الحقيقي للنزاع الأوكراني

12:50 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 12:54 GMT 26.02.2023)
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مبنى البرلمان الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
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صرحت البرلمانية الألمانية، سارا فاجنكنيشت، أن الحكومات الغربية تكذب على الناس بشأن الهدف الحقيقي للنزاع الأوكراني
برلين - سبوتنيك. ووفق تصريحات لها أوضحت سارا ممثلة الجناح اليساري في البرلمان الألماني، ان المسؤولين الغربيين يستخدمون الأساليب الأورويلية (نسبة إلى جورج أورويل) عند محاولتهم إقناع الناخبين بأن الدبابات ستحقق السلام في أوكرانيا وأن الغرض من القتال هو حماية القيم الغربية.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
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وقالت خلال تجمع حاشد في برلين ضد استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا: "كان جورج أورويل يعلم أنه إذا كان الجميع يؤمن بالكذبة المنتشرة، فإن هذه الكذبة قد سُجلت في التاريخ على أنها حقيقة، لذلك نقول بوضوح إننا لم نعد نصدق أكاذيبكم بعد الآن، نحن نعلم أن الأسلحة تقتل، والدبابات موجودة لشنها"، مشددة: "نحن نعلم أن حريتنا ليست محمية في أوكرانيا".
ولفتت إلى أن الغرض من الصراع في أوكرانيا ليس الدفاع عن أي قيم ولكن لتوسيع نفوذ الولايات المتحدة والناتو تحت ذريعة "التضامن مع أوكرانيا".

وقالت: "هذه كذبة.. التضامن سيكون محاولة القيام بكل شيء لوقف الموت، التضامن يتعلق بإنقاذ الأرواح، وليس تدميرها، والدعوة إلى السلام وليس الحرب"، على حد قولها، مشددة على أن هذا التضامن "لا يتطلب دبابات، بل يتطلب الدبلوماسية والمفاوضات والاستعداد حل وسط من كلا الجانبين".

وأكدت على أن "محادثات السلام التي توسطت فيها إسرائيل وتركيا في عام 2022 قد فشلت ليس بسبب روسيا"، لافتة إلى أن "موسكو أكدت على استعدادها للتفاوض الآن".
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وكان الآلاف قد احتشدوا أمس السبت بالقرب من بوابة براندنبورغ في برلين للمطالبة بأن تساعد ألمانيا في دفع عملية السلام بين أوكرانيا وروسيا إلى الأمام، بدلاً من إرسال الأسلحة الفتاكة إلى كييف.
ونظمت "دي لينك" "مسيرة السلام"، وقدر الحضور بأكثر من 50 ألف شخص، وشوهد المتظاهرون يلوحون بأعلام السلام ويحملون لافتات كتب عليها "اصنعوا السلام، بدون أسلحة" و "الدبلوماسية بدلا من تسليم الأسلحة".

وطالب حزب اليسار، في بيان الاحتجاج، المستشار أولاف شولتز "بوقف تصعيد شحنات الأسلحة" والتركيز بدلاً من ذلك على الترويج لوقف إطلاق النار ومفاوضات السلام لتجنب حرب عالمية ثالثة.

يشار إلى أن عريضة قد كتبت بهذه المطالبات أطلقتها فاجنكنيشت على موقع change.org هذا الشهر، وتم توقيعها من قبل ما يقرب من 650 ألف شخص.
طالع أيضا: بوريل: ألمانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من تزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة
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