https://sputnikarabic.ae/20230226/برلمانية-ألمانية-الحكومات-الغربية-تكذب-على-الناس-بشأن-الهدف-الحقيقي-للنزاع-الأوكراني-1074021043.html

برلمانية ألمانية: الحكومات الغربية تكذب على الناس بشأن الهدف الحقيقي للنزاع الأوكراني

برلمانية ألمانية: الحكومات الغربية تكذب على الناس بشأن الهدف الحقيقي للنزاع الأوكراني

صرحت البرلمانية الألمانية، سارا فاجنكنيشت، أن الحكومات الغربية تكذب على الناس بشأن الهدف الحقيقي للنزاع الأوكراني 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T12:50+0000

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برلين - سبوتنيك. ووفق تصريحات لها أوضحت سارا ممثلة الجناح اليساري في البرلمان الألماني، ان المسؤولين الغربيين يستخدمون الأساليب الأورويلية (نسبة إلى جورج أورويل) عند محاولتهم إقناع الناخبين بأن الدبابات ستحقق السلام في أوكرانيا وأن الغرض من القتال هو حماية القيم الغربية.وقالت خلال تجمع حاشد في برلين ضد استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا: "كان جورج أورويل يعلم أنه إذا كان الجميع يؤمن بالكذبة المنتشرة، فإن هذه الكذبة قد سُجلت في التاريخ على أنها حقيقة، لذلك نقول بوضوح إننا لم نعد نصدق أكاذيبكم بعد الآن، نحن نعلم أن الأسلحة تقتل، والدبابات موجودة لشنها"، مشددة: "نحن نعلم أن حريتنا ليست محمية في أوكرانيا".ولفتت إلى أن الغرض من الصراع في أوكرانيا ليس الدفاع عن أي قيم ولكن لتوسيع نفوذ الولايات المتحدة والناتو تحت ذريعة "التضامن مع أوكرانيا".وأكدت على أن "محادثات السلام التي توسطت فيها إسرائيل وتركيا في عام 2022 قد فشلت ليس بسبب روسيا"، لافتة إلى أن "موسكو أكدت على استعدادها للتفاوض الآن".وكان الآلاف قد احتشدوا أمس السبت بالقرب من بوابة براندنبورغ في برلين للمطالبة بأن تساعد ألمانيا في دفع عملية السلام بين أوكرانيا وروسيا إلى الأمام، بدلاً من إرسال الأسلحة الفتاكة إلى كييف.ونظمت "دي لينك" "مسيرة السلام"، وقدر الحضور بأكثر من 50 ألف شخص، وشوهد المتظاهرون يلوحون بأعلام السلام ويحملون لافتات كتب عليها "اصنعوا السلام، بدون أسلحة" و "الدبلوماسية بدلا من تسليم الأسلحة".يشار إلى أن عريضة قد كتبت بهذه المطالبات أطلقتها فاجنكنيشت على موقع change.org هذا الشهر، وتم توقيعها من قبل ما يقرب من 650 ألف شخص.طالع أيضا: بوريل: ألمانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من تزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة

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https://sputnikarabic.ae/20230120/احتجاجات-في-ألمانيا-ضد-اجتماع-قاعدة-رامشتاين-وتزويد-أوكرانيا-بالدبابات-1072531907.html

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