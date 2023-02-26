https://sputnikarabic.ae/20230226/بوتين-روسيا-لا-تعارض-مشاركة-دول-حلف-الناتو-في-مناقشة-معاهدة-ستارت-1074013028.html
بوتين: روسيا لا تعارض مشاركة دول حلف الناتو في مناقشة معاهدة "ستارت"
بوتين: روسيا لا تعارض مشاركة دول حلف الناتو في مناقشة معاهدة "ستارت"
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا لا تعارض مشاركة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في مناقشة معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T08:03+0000
2023-02-26T08:03+0000
2023-02-26T08:08+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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قال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "نحن على علم بالظروف التي دفعت حلف الناتو للإدلاء بهذه التصريحات بتوجيهات من الأمريكيين... لقد ادعوا في نفس الوقت بأنهم يشاركون بطريقة ما في هذا الحوار، لكن هم ليسوا طرفا رسميا في المعاهدة، فالمعاهدة مكونة من طرفين: روسيا والولايات المتحدة".وأضاف بوتين "الناتو أدلى ببيان حول هذه القضية، وفي الوقت نفسه، قدم طلبا لإجراء نوع من النقاش حول هذه المسألة... حسنا إذا كان الأمر كذلك فلا مانع لدينا، دعهم يشاركون في هذه المناقشة".كما أشار بوتين إلى أن روسيا بحاجة إلى ضمان استقرارها الأمني والاستراتيجي.في 21 فبراير/ شباط، وجه بوتين رسالة إلى الجمعية الفيدرالية. وأعلن رئيس الدولة خلال خطابه أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة "ستارت". في نفس اليوم، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ نيابة عن الحلف عن أسفه إزاء قرار روسيا ودعا إلى إعادة النظر فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-روسيا-ستولي-اهتماما-متزايدا-لتعزيز-ثالوثها-النووي-1073902156.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا لا تعارض مشاركة دول حلف الناتو في مناقشة معاهدة "ستارت"
08:03 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 08:08 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا لا تعارض مشاركة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في مناقشة معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت".
قال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "نحن على علم بالظروف التي دفعت حلف الناتو للإدلاء بهذه التصريحات بتوجيهات من الأمريكيين... لقد ادعوا في نفس الوقت بأنهم يشاركون بطريقة ما في هذا الحوار، لكن هم ليسوا طرفا رسميا في المعاهدة، فالمعاهدة مكونة من طرفين: روسيا والولايات المتحدة".
وأضاف بوتين "الناتو أدلى ببيان حول هذه القضية، وفي الوقت نفسه، قدم طلبا لإجراء نوع من النقاش حول هذه المسألة... حسنا إذا كان الأمر كذلك فلا مانع لدينا، دعهم يشاركون في هذه المناقشة".
كما أشار بوتين إلى أن روسيا بحاجة إلى ضمان استقرارها الأمني والاستراتيجي.
في 21 فبراير/ شباط، وجه بوتين رسالة إلى الجمعية الفيدرالية. وأعلن رئيس الدولة خلال خطابه أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة "ستارت". في نفس اليوم، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ نيابة عن الحلف عن أسفه إزاء قرار روسيا ودعا إلى إعادة النظر فيه.