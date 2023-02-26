https://sputnikarabic.ae/20230226/بوتين-وأردوغان-يبحثان-عبر-الهاتف-قضايا-الساعة-على-جدول-الأعمال-الثنائي-1074017049.html
بوتين وأردوغان يبحثان عبر الهاتف قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي
بوتين وأردوغان يبحثان عبر الهاتف قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي
جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ناقش الرئيسان قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي، حسبما ذكر موقع... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T10:31+0000
2023-02-26T10:31+0000
2023-02-26T10:31+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
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وجاء في التقرير "خلال المحادثة الهاتفية... تم التطرق إلى بعض قضايا الساعة على الأجندة الثنائية".كما هنأ الرئيس الروسي، الرئيس التركي بعيد ميلاده. وتم إرسال برقية تهنئة إلى أردوغان، الذي بلغ من العمر 69 عامًا اليوم الأحد.وأشار بوتين إلى مساهمة أردوغان الشخصية الكبيرة في تطوير العلاقات الروسية التركية.هذه هي المحادثة الهاتفية الثانية في الأيام الثلاثة الماضية بين الرئيسين، وكانت آخر مرة تحدث فيها بوتين وأردوغان عبر الهاتف في 24 فبراير/ شباط.
https://sputnikarabic.ae/20230224/بوتين-وأردوغان-يناقشان-هاتفيا-الموقف-بشأن-أوكرانيا-وتنفيذ-صفقة-الحبوب-1073972994.html
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روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
بوتين وأردوغان يبحثان عبر الهاتف قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي
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جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ناقش الرئيسان قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي، حسبما ذكر موقع الكرملين.
وجاء في التقرير "خلال المحادثة الهاتفية... تم التطرق إلى بعض قضايا الساعة على الأجندة الثنائية".
كما هنأ الرئيس الروسي، الرئيس التركي بعيد ميلاده. وتم إرسال برقية تهنئة إلى أردوغان، الذي بلغ من العمر 69 عامًا اليوم الأحد.
وأشار بوتين إلى مساهمة أردوغان الشخصية الكبيرة في تطوير العلاقات الروسية التركية.
هذه هي المحادثة الهاتفية الثانية في الأيام الثلاثة الماضية بين الرئيسين، وكانت آخر مرة تحدث فيها بوتين وأردوغان عبر الهاتف في 24 فبراير/ شباط.