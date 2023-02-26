https://sputnikarabic.ae/20230226/بولندا-تستخدم-السكك-الحديدية-لنقل-دبابات-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-1074019274.html
بولندا تستخدم السكك الحديدية لنقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا
بولندا تستخدم السكك الحديدية لنقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا
ظهرت معلومات أن الدفعة الأولى من دبابات "ليوبارد" وصلت من بولندا إلى أوكرانيا عن طريق السكك الحديدية، حسب موقع "بوليت روس". 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T11:51+0000
2023-02-26T11:51+0000
2023-02-26T11:51+0000
العالم
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تمنى رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، للعسكريين الأوكرانيين، الذين تدربوا على قيادة الدبابات النجاح. وأعرب عن ثقته في أن "ليوبارد ستبدأ قريباً في التأثير على المعتدي الروسي في ساحة المعركة"؛ حسب تعبيره.تجدر الإشارة إلى أن عمليات التسليم التالية للمركبات المدرعة ستكون على دفعات صغيرة - لا تزيد عن 8 قطع. ويرجع ذلك إلى مخاوف بشأن ضربات صاروخية محتملة من القوات الجوية الروسية.رفضت قيادة كييف، لأسباب تتعلق بالسرية، الإجابة عن سؤال حول أين سيتم نشر ليوبارد. تعتقد وسائل الإعلام الأوروبية، أنه سيتم نشرها في مقاطعة زابوروجيه بهدف التقدم إلى ميليتوبول.
سبوتنيك عربي
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بولندا تستخدم السكك الحديدية لنقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا
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ظهرت معلومات أن الدفعة الأولى من دبابات "ليوبارد" وصلت من بولندا إلى أوكرانيا عن طريق السكك الحديدية، حسب موقع "بوليت روس".
تمنى رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، للعسكريين الأوكرانيين، الذين تدربوا على قيادة الدبابات النجاح. وأعرب عن ثقته في أن "ليوبارد ستبدأ قريباً في التأثير على المعتدي الروسي في ساحة المعركة"؛ حسب تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات التسليم التالية للمركبات المدرعة
ستكون على دفعات صغيرة - لا تزيد عن 8 قطع. ويرجع ذلك إلى مخاوف بشأن ضربات صاروخية محتملة من القوات الجوية الروسية.
رفضت قيادة كييف، لأسباب تتعلق بالسرية، الإجابة عن سؤال حول أين سيتم نشر ليوبارد. تعتقد وسائل الإعلام الأوروبية، أنه سيتم نشرها في مقاطعة زابوروجيه بهدف التقدم إلى ميليتوبول.