تظاهرة طلابية حاشدة في غزة تضامنا مع الضفة ودعما للمقاومة الفلسطينية
© Sputnik . Ajd Jaradat دعم المقاومة الفلسطينية
© Sputnik . Ajd Jaradat
شارك الآلاف من طلاب وطالبات الجامعات في قطاع غزة بتظاهرة حاشدة تضامناً مع الضفة الغربية في ظل الأوضاع الأخيرة المتصاعدة، ورفع المشاركون أعلام فلسطين مؤكدين وحدة الشعب الفلسطيني بكل أطيافه في رفض السياسات الإسرائيلية.
وقال علي أحمد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة "حماس" لوكالة "سبوتنيك": "هذه التظاهرة تضامناً مع إخواننا في القدس ونابلس والضفة، وجاءت للتأكيد أن الشعب الفلسطيني في خندق واحد".
© Sputnik . Ajd Jaradat دعم المقاومة الفلسطينية
دعم المقاومة الفلسطينية
© Sputnik . Ajd Jaradat
وتابع: "الضفة كغزة وغزة كالقدس وأريحا. ولا فرق بيننا وبينهم، وكل الشعب الفلسطيني موحد خلف المقاومة التي تقف في وجه مخططات الإحتلال ضد المسجد الأقصى وضد الأرض الفلسطينية".
© Sputnik . Ajd Jaradat دعم المقاومة الفلسطينية
دعم المقاومة الفلسطينية
© Sputnik . Ajd Jaradat
وفي السياق نفسه، نددت الفصائل الفلسطينية بمشاركة السلطة في مؤتمر العقبة الأمني والذي تشترك فيه إسرائيل، وحذرت الفصائل خلال المؤتمر الوطني الرافض لقمة العقبة الذي عقد في مدينة غزة، من الضغط على السلطة لمواصلة التنسيق الأمني.
© Sputnik . Ajd Jaradat دعم المقاومة الفلسطينية
دعم المقاومة الفلسطينية
© Sputnik . Ajd Jaradat
وقال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم لـ"سبوتنيك": "بدلاً من قمة العقبة، يجب عقد قمة عربية إقليمية لدعم صمود شعبنا ومقاومته المشروعة، ونؤكد أنَّ المقاومة مستمرة ومتصاعدة طالما هناك احتلال، ولن يستطيع أحد ايقافها".
© Sputnik . Ajd Jaradat دعم المقاومة الفلسطينية
دعم المقاومة الفلسطينية
© Sputnik . Ajd Jaradat
وأضاف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب لوكالة "سبوتنيك": "المقاومة هي حق للشعب الفلسطيني، في مواجهة هذه الحكومة الفاشية التي تسعى إلى إلغاء الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وعلينا الاستمرار في المقاومة ودعمها، وأقول أنَّ المؤتمر في غزة هو جزء من حملة رفض واسعة لعقد السلطة لقاءها مع إسرائيل على المستوى الأمني، وأن هناك مواقف رافضة من كل الفصائل الفلسطينية حتى تلك التي لم تشارك في هذا المؤتمر".
© Sputnik . Ajd Jaradat دعم المقاومة الفلسطينية
دعم المقاومة الفلسطينية
© Sputnik . Ajd Jaradat