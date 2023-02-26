https://sputnikarabic.ae/20230226/توقعات-بأن-يتيح-تشغيل-المفاعل-النووي-الثالث-للإمارات-1400-ميغاوات-كهرباء-خالية-من-الكربون-1074014871.html

توقعات بأن يتيح تشغيل المفاعل النووي الثالث للإمارات 1400 ميغاوات كهرباء خالية من الكربون

توقعات بأن يتيح تشغيل المفاعل النووي الثالث للإمارات 1400 ميغاوات كهرباء خالية من الكربون

أعلنت شركت المرافق الحكومية في كوريا الجنوبية، أن الإمارات العربية المتحدة بدأت التشغيل الإنتاجي للمفاعل النووي رقم 3 الذي بنته كوريا الجنوبية، متوقعة أن يتيح... 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T09:12+0000

2023-02-26T09:12+0000

2023-02-26T09:14+0000

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وحسب وكالة "يونهاب" الكورية، فإن الإمارات العربية المتحدة بدأت عملياتها التجارية في الوحدة الثالثة من محطة "براكة" للطاقة النووية التي بنتها كوريا الجنوبية، متوقعة أن يتيح تشغيل المفاعل الثالث 1400 ميغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون، حيث يمد بها شبكة الكهرباء في الإمارات.ولفتت إلى أن التشغيل تم بنجاح يوم الجمعة الماضية، عقب إصدار أبو ظبي رخصة تشغيل في يونيو/ حزيران الماضي .يشار إلى أن الوحدة الثالثة، تقع ضمن المفاعلات النووية الأربعة التي بنتها الشركات الكورية الجنوبية في محطة براكة، والتي تبعد 270 كيلومترًا غرب أبوظبي.يشار إلى أن الإمارات كانت قد قامت بالتشغيل الإنتاجي للمفاعل الأول في محطة البراكة النووية في أبريل 2021، فيما تم تشغيل الثاني في مارس/ آذار 2022.

https://sputnikarabic.ae/20230115/سيئول-الإمارات-تستثمر-30-مليار-دولار-في-كوريا-الجنوبية-منها-في-الطاقة-النووية-والأسلحة--1072299647.html

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