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https://sputnikarabic.ae/20230226/توقعات-بأن-يتيح-تشغيل-المفاعل-النووي-الثالث-للإمارات-1400-ميغاوات-كهرباء-خالية-من-الكربون-1074014871.html
توقعات بأن يتيح تشغيل المفاعل النووي الثالث للإمارات 1400 ميغاوات كهرباء خالية من الكربون
توقعات بأن يتيح تشغيل المفاعل النووي الثالث للإمارات 1400 ميغاوات كهرباء خالية من الكربون
أعلنت شركت المرافق الحكومية في كوريا الجنوبية، أن الإمارات العربية المتحدة بدأت التشغيل الإنتاجي للمفاعل النووي رقم 3 الذي بنته كوريا الجنوبية، متوقعة أن يتيح... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T09:12+0000
2023-02-26T09:14+0000
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وحسب وكالة "يونهاب" الكورية، فإن الإمارات العربية المتحدة بدأت عملياتها التجارية في الوحدة الثالثة من محطة "براكة" للطاقة النووية التي بنتها كوريا الجنوبية، متوقعة أن يتيح تشغيل المفاعل الثالث 1400 ميغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون، حيث يمد بها شبكة الكهرباء في الإمارات.ولفتت إلى أن التشغيل تم بنجاح يوم الجمعة الماضية، عقب إصدار أبو ظبي رخصة تشغيل في يونيو/ حزيران الماضي .يشار إلى أن الوحدة الثالثة، تقع ضمن المفاعلات النووية الأربعة التي بنتها الشركات الكورية الجنوبية في محطة براكة، والتي تبعد 270 كيلومترًا غرب أبوظبي.يشار إلى أن الإمارات كانت قد قامت بالتشغيل الإنتاجي للمفاعل الأول في محطة البراكة النووية في أبريل 2021، فيما تم تشغيل الثاني في مارس/ آذار 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230115/سيئول-الإمارات-تستثمر-30-مليار-دولار-في-كوريا-الجنوبية-منها-في-الطاقة-النووية-والأسلحة--1072299647.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, كوريا الجنوبية
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, كوريا الجنوبية

توقعات بأن يتيح تشغيل المفاعل النووي الثالث للإمارات 1400 ميغاوات كهرباء خالية من الكربون

09:12 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 09:14 GMT 26.02.2023)
© AFP 2023 / ARUN GIRIJAمحطة براكة الإماراتية للطاقة النووية
محطة براكة الإماراتية للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / ARUN GIRIJA
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أعلنت شركت المرافق الحكومية في كوريا الجنوبية، أن الإمارات العربية المتحدة بدأت التشغيل الإنتاجي للمفاعل النووي رقم 3 الذي بنته كوريا الجنوبية، متوقعة أن يتيح هذا التشغيل نحو 1400 ميغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون.
وحسب وكالة "يونهاب" الكورية، فإن الإمارات العربية المتحدة بدأت عملياتها التجارية في الوحدة الثالثة من محطة "براكة" للطاقة النووية التي بنتها كوريا الجنوبية، متوقعة أن يتيح تشغيل المفاعل الثالث 1400 ميغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون، حيث يمد بها شبكة الكهرباء في الإمارات.
الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل نظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في أبوظبي، 15 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
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ولفتت إلى أن التشغيل تم بنجاح يوم الجمعة الماضية، عقب إصدار أبو ظبي رخصة تشغيل في يونيو/ حزيران الماضي .
يشار إلى أن الوحدة الثالثة، تقع ضمن المفاعلات النووية الأربعة التي بنتها الشركات الكورية الجنوبية في محطة براكة، والتي تبعد 270 كيلومترًا غرب أبوظبي.

وتبلغ قيمة العقد الذي يعتبر أول مشروع تصدر من خلاله سيئول محطة نووية تجارية محلية، 20 مليار دولار، لصالح تجمع كونسورتيوم الذي تقوده شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو).

يشار إلى أن الإمارات كانت قد قامت بالتشغيل الإنتاجي للمفاعل الأول في محطة البراكة النووية في أبريل 2021، فيما تم تشغيل الثاني في مارس/ آذار 2022.
أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.. الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2020
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أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي... الإمارات تعلن تشغيل مفاعل براكة
4 أغسطس 2020, 11:09 GMT
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