https://sputnikarabic.ae/20230226/حركة-أمل-اللبنانية-لا-علاقة-لنا-بإطلاق-النار-على-قناة-الجديد-1074013942.html
حركة "أمل" اللبنانية: لا علاقة لنا بإطلاق النار على قناة "الجديد"
حركة "أمل" اللبنانية: لا علاقة لنا بإطلاق النار على قناة "الجديد"
نفت حركة "أمل" اللبنانية أن يكون لها علاقة بإطلاق النار على مبنى قناة "الجديد"، الذي وقع فجر أول أمس الجمعة. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T08:38+0000
2023-02-26T08:38+0000
2023-02-26T08:41+0000
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ووفق بيان نقله موقع "النشرة" اللبناني، أكد المكتب الإعلامي المركزي لحركة "أمل"، أن لا علاقة للحركة بحادث إطلاق النار على قناة "الجديد" اللبنانية.وجاء في البيان: "ردًا على ما ورد في مقدمة تلفزيون الجديد، وفي سياق النشرة، نؤكد أن لا علاقة للحركة بإطلاق النار على هذه المحطة"، لافتا إلى احترام الحركة لما سماه "الأطر القانونية".وكانت قناة "الجديد" قد صرحت أن السلطات أوقفت شخصين قالت إنهما من أطلقا النار على مبنى قناة "الجديد"، لافتة إلى أنهما ينتميان إلى حركة أمل، وأن المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري أمر بتحويلهما إلى تحري بيروت من أجل استكمال التحقيقات.يشار إلى أن هذا الاعتداء على قناة "الجديد" يعتبر الثالث خلال أربعة أيام، حيث أفاد شهود عيان سماع دوي إطلاق النار بشكل كثيف في محيط القناة، فيما كشفت القوى الأمنية التي تحرس المبنى منذ أيام، عن إصابته بعدد من الأعيرة النارية، مؤكدين اقتصار الأضرار على الماديات.طالع أيضا: إشكال وإطلاق نار بين عناصر من أمن الدولة على محطة للمحروقات في لبنان...فيديو
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أخبار لبنان, العالم العربي
أخبار لبنان, العالم العربي
حركة "أمل" اللبنانية: لا علاقة لنا بإطلاق النار على قناة "الجديد"
08:38 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 08:41 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
نفت حركة "أمل" اللبنانية أن يكون لها علاقة بإطلاق النار على مبنى قناة "الجديد"، الذي وقع فجر أول أمس الجمعة.
ووفق بيان نقله موقع "النشرة" اللبناني، أكد المكتب الإعلامي المركزي لحركة "أمل"، أن لا علاقة للحركة بحادث إطلاق النار على قناة "الجديد" اللبنانية.
وجاء في البيان: "ردًا على ما ورد
في مقدمة تلفزيون الجديد، وفي سياق النشرة، نؤكد أن لا علاقة للحركة بإطلاق النار على هذه المحطة"، لافتا إلى احترام الحركة لما سماه "الأطر القانونية".
وكانت قناة "الجديد" قد صرحت أن السلطات أوقفت شخصين قالت إنهما من أطلقا النار على مبنى قناة "الجديد"، لافتة إلى أنهما ينتميان إلى حركة أمل، وأن المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري أمر بتحويلهما إلى تحري بيروت من أجل استكمال التحقيقات.
وفيما أكدت القناة أن الموقوفين اعترفا خلال التحقيق بإطلاق النار على مبنى "الجديد"، فقد لفتت إلى أن اعتداءهما كان بـ "رصاص حي، من خلال بندقية حربية يملكها أحدهما في منزله.
يشار إلى أن هذا الاعتداء على قناة "الجديد" يعتبر الثالث خلال أربعة أيام، حيث أفاد شهود عيان سماع دوي إطلاق النار بشكل كثيف في محيط القناة، فيما كشفت القوى الأمنية التي تحرس المبنى منذ أيام، عن إصابته بعدد من الأعيرة النارية، مؤكدين اقتصار الأضرار على الماديات.