https://sputnikarabic.ae/20230226/حركة-أمل-اللبنانية-لا-علاقة-لنا-بإطلاق-النار-على-قناة-الجديد-1074013942.html

حركة "أمل" اللبنانية: لا علاقة لنا بإطلاق النار على قناة "الجديد"

حركة "أمل" اللبنانية: لا علاقة لنا بإطلاق النار على قناة "الجديد"

نفت حركة "أمل" اللبنانية أن يكون لها علاقة بإطلاق النار على مبنى قناة "الجديد"، الذي وقع فجر أول أمس الجمعة. 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T08:38+0000

2023-02-26T08:38+0000

2023-02-26T08:41+0000

أخبار لبنان

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0e/1050432752_0:136:3144:1905_1920x0_80_0_0_2e791c4b52ec1bef1057222fc1dbf3a3.jpg

ووفق بيان نقله موقع "النشرة" اللبناني، أكد المكتب الإعلامي المركزي لحركة "أمل"، أن لا علاقة للحركة بحادث إطلاق النار على قناة "الجديد" اللبنانية.وجاء في البيان: "ردًا على ما ورد في مقدمة تلفزيون الجديد، وفي سياق النشرة، نؤكد أن لا علاقة للحركة بإطلاق النار على هذه المحطة"، لافتا إلى احترام الحركة لما سماه "الأطر القانونية".وكانت قناة "الجديد" قد صرحت أن السلطات أوقفت شخصين قالت إنهما من أطلقا النار على مبنى قناة "الجديد"، لافتة إلى أنهما ينتميان إلى حركة أمل، وأن المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري أمر بتحويلهما إلى تحري بيروت من أجل استكمال التحقيقات.يشار إلى أن هذا الاعتداء على قناة "الجديد" يعتبر الثالث خلال أربعة أيام، حيث أفاد شهود عيان سماع دوي إطلاق النار بشكل كثيف في محيط القناة، فيما كشفت القوى الأمنية التي تحرس المبنى منذ أيام، عن إصابته بعدد من الأعيرة النارية، مؤكدين اقتصار الأضرار على الماديات.طالع أيضا: إشكال وإطلاق نار بين عناصر من أمن الدولة على محطة للمحروقات في لبنان...فيديو

https://sputnikarabic.ae/20221001/لبنان-إطلاق-نار-كثيف-على-مقهى-في-دوحة-عرمون-1068478372.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, العالم العربي