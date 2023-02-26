https://sputnikarabic.ae/20230226/خبير-انتصار-روسيا-هو-هزيمة-للمشروع-الأمريكي-الذي-يهدف-إلى-تطويقها-1074029094.html

خبير: انتصار روسيا هو هزيمة للمشروع الأمريكي الذي يهدف إلى تطويقها

خبير: انتصار روسيا هو هزيمة للمشروع الأمريكي الذي يهدف إلى تطويقها

نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": مراحل تقدم القوات الروسية خلال العام الأول للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الحرس الثوري الإيراني يهدد جميع السفن الأمريكية في... 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T14:28+0000

2023-02-26T14:28+0000

2023-02-26T14:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: انتصار روسيا هو هزيمة للمشروع الأمريكي الذي يهدف إلى تطويق روسيا خبير: انتصار روسيا هو هزيمة للمشروع الأمريكي الذي يهدف إلى تطويق روسيا

مراحل متعددة مرت خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عبر تحولات أدت إلى صياغة مشهد الأحداث اليوم. نقطة التحول الأولى كانت في إلغاء الهجوم على كييف والثانية كانت السيطرة على الساحل بسبب وجود أوديسا وهي محوره الأساسي ثم واصلت القوات الروسية القتال في جبهة دونباس وفي خضم كل هذا تستمر واشنطن وحلفاؤها من دول الغرب بضخ المساعدات والإمدادات العسكرية لكييف.حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية " الخبير العسكري العميد هيثم حسون قائلا:خبير: الجيش الأمريكي أصبح خادما لمصالح الشركات وليس دفاعا عن الولايات المتحدةأوصت لجنة كلفها البنتاغون بتشديد قواعد حيازة العسكريين الأمريكيين أسلحة نارية شخصية وذلك للحد من ظاهرة الانتحار ... وبتقريرها أشارت اللجنة الى أن غالبية حالات الانتحار في الجيش تنطوي على أسلحة نارية. حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بسام أبو عبدالله قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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