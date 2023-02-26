https://sputnikarabic.ae/20230226/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-قرب-جزر-الكوريل-الروسية-1074008343.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قرب جزر الكوريل الروسية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قرب جزر الكوريل الروسية
أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم في جزر الكوريل، أن زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب، اليوم الأحد، في حوض المحيط الهادئ... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T02:22+0000
2023-02-26T02:22+0000
2023-02-26T02:22+0000
زلزال
جزر الكوريل
روسيا
المحيط الهادئ
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يوجنو-ساخالينسك – سبوتنيك. وقالت يلينا سيميونوفا، رئيسة محطة رصد الزلازل "يوجنو-ساخالينسك"، لوكالة سبوتنيك، "تم تسجيل زلزال بقوة 6 ريختر في 26 فبراير/شباط في الساعة 0:27 (16:27 السبت بتوقيت موسكو)".وأضافت، "وقع مركز الزلزال على بعد 102 كيلومتر جنوب غربي قرية غولوفينو على جزيرة كوريل كوناشير".وأشارت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 63 كيلومترا تحت سطح البحر.وكشفت المتحدثة أن هزة أرضية أخرى بلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر وقعت في مدينة يوجنو-كوريلسك.
https://sputnikarabic.ae/20230226/زلزال-بقوة-65-درجة-يضرب-ساحل-بابوا-غينيا-الجديدة-1074007972.html
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زلزال, جزر الكوريل, روسيا, المحيط الهادئ
زلزال, جزر الكوريل, روسيا, المحيط الهادئ
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قرب جزر الكوريل الروسية
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أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم في جزر الكوريل، أن زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب، اليوم الأحد، في حوض المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل.
يوجنو-ساخالينسك – سبوتنيك. وقالت يلينا سيميونوفا، رئيسة محطة رصد الزلازل "يوجنو-ساخالينسك"، لوكالة سبوتنيك، "تم تسجيل زلزال بقوة 6 ريختر في 26 فبراير/شباط في الساعة 0:27 (16:27 السبت بتوقيت موسكو)".
وأضافت، "وقع مركز الزلزال على بعد 102 كيلومتر جنوب غربي قرية غولوفينو على جزيرة كوريل كوناشير
".
وأشارت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 63 كيلومترا تحت سطح البحر
.
وكشفت المتحدثة أن هزة أرضية أخرى بلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر وقعت في مدينة يوجنو-كوريلسك.