https://sputnikarabic.ae/20230226/سموتريتش-متحديا-قمة-العقبة-لن-يكون-هناك-تجميد-ليوم-واحد-في-الاستيطان-هذا-من-اختصاصي-1074042714.html
سموتريتش متحديا قمة العقبة: لن يكون هناك تجميد ليوم واحد في الاستيطان.. هذا من اختصاصي
سموتريتش متحديا قمة العقبة: لن يكون هناك تجميد ليوم واحد في الاستيطان.. هذا من اختصاصي
تحدى وزير المالية الإسرائيلي رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، مخرجات "قمة العقبة" في الأردن، مؤكدا أنه لن يتم تجميد البناء الاستيطاني في الضفة... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T18:59+0000
2023-02-26T18:59+0000
2023-02-26T18:59+0000
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وقال سموتريتش والذي يشغل أيضا منصب وزير ثان بوزارة الدفاع الإسرائيلية في تغريدة بحسابه على "تويتر": "ليس لدي أي فكرة عما تحدثوا عنه أو لم يتحدثوا عنه في الأردن. سمعت عن هذا المؤتمر غير الضروري من وسائل الإعلام مثلكم تماما".وختم سموتريتش بقوله: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لمكافحة الإرهاب في جميع مناطق يهودا والسامرة (التمسية التوراتية للضفة الغربية) دون أي قيود (سنؤكد ذلك مع الكابينت)".واختتم في مدينة العقبة الأردنية، مساء اليوم الأحد، اجتماع أمني خماسي طارئ بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية وأمريكية ومصرية وأردنية، بهدف وقف التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية قبل شهر رمضان.وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها عقب الاجتماع، إن "الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية أكدتا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر".وأشار البيان إلى أن ذلك "يشمل التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".وقبل ساعات قليلة، طالب سموتريتش بإعادة وفد بلاده المشارك في قمة العقبة الأمنية بالأردن على الفور، داعيا إلى قصف الضفة الغربية بالدبابات والمروحيات ردا على الهجمات الفلسطينية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار استهدف سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230226/بيان-مشترك-لاجتماع-العقبة-يؤكد-التزام-فلسطين-وإسرائيل-بوقف-الإجراءات-الأحادية-من-3-إلى-6-أشهر-1074034008.html
https://sputnikarabic.ae/20230226/وزير-إسرائيلي-يدعو-إلى-قصف-الضفة-الغربية-بالدبابات-والمروحيات-1074032849.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, ملف المستوطنات الإسرائيلية, الأخبار, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, ملف المستوطنات الإسرائيلية, الأخبار, أخبار العالم الآن
سموتريتش متحديا قمة العقبة: لن يكون هناك تجميد ليوم واحد في الاستيطان.. هذا من اختصاصي
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تحدى وزير المالية الإسرائيلي رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، مخرجات "قمة العقبة" في الأردن، مؤكدا أنه لن يتم تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية ولو ليوم واحد.
وقال سموتريتش والذي يشغل أيضا منصب وزير ثان بوزارة الدفاع الإسرائيلية في تغريدة بحسابه على "تويتر": "ليس لدي أي فكرة عما تحدثوا عنه أو لم يتحدثوا عنه في الأردن
. سمعت عن هذا المؤتمر غير الضروري من وسائل الإعلام مثلكم تماما".
وأضاف الوزير الإسرائيلي: "لكنني أعرف شيئا واحدا: لن يكون هناك تجميد للبناء والتطوير في المستوطنات، ولا حتى ليوم واحد (هذا من اختصاصي)".
وختم سموتريتش بقوله: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لمكافحة الإرهاب في جميع مناطق يهودا والسامرة (التمسية التوراتية للضفة الغربية) دون أي قيود (سنؤكد ذلك مع الكابينت)".
واختتم في مدينة العقبة الأردنية
، مساء اليوم الأحد، اجتماع أمني خماسي طارئ بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية وأمريكية ومصرية وأردنية، بهدف وقف التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية قبل شهر رمضان.
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها عقب الاجتماع، إن "الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية أكدتا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر".
وأشار البيان إلى أن ذلك "يشمل التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".
وقبل ساعات قليلة، طالب سموتريتش
بإعادة وفد بلاده المشارك في قمة العقبة الأمنية بالأردن على الفور، داعيا إلى قصف الضفة الغربية بالدبابات والمروحيات ردا على الهجمات الفلسطينية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل إسرائيلييان
بعد إصابتهما بإطلاق نار استهدف سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.
ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس
شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.