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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230226/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وأنباء-عن-انفجارات-عنيفة-1074048558.html
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وأنباء عن انفجارات عنيفة
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وأنباء عن انفجارات عنيفة
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد، في العاصمة الأوكرانية كييف. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T22:21+0000
2023-02-26T22:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
انفجارات
روسيا
كييف
أخبار كييف
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف أيضا ومنطقة تشيرنيهيف الأوكرانية.مساء الجمعة الماضي أيضا، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك مقاطعة خاركوف والأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه.في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس شركة "أوكرانيغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات.وهو ما أكده وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، الذي قال إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230226/القوات-الروسية-تدمر-قاعدة-أوكرانية-لإصلاح-المعدات-العسكرية-1074017240.html
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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, انفجارات, روسيا, كييف, أخبار كييف
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, انفجارات, روسيا, كييف, أخبار كييف

صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وأنباء عن انفجارات عنيفة

22:21 GMT 26.02.2023
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد، في العاصمة الأوكرانية كييف.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف أيضا ومنطقة تشيرنيهيف الأوكرانية.
وأشارت وسائل إعلام، إلى سماع دوي انفجارت عنيفة في العاصمة الأوكرانية، دون أيضا مزيد من التفاصيل.
مساء الجمعة الماضي أيضا، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك مقاطعة خاركوف والأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس شركة "أوكرانيغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات.
وهو ما أكده وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، الذي قال إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
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القوات الروسية تدمر قاعدة أوكرانية لإصلاح المعدات العسكرية
10:35 GMT
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:38 GMT
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