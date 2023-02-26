https://sputnikarabic.ae/20230226/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وأنباء-عن-انفجارات-عنيفة-1074048558.html

صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وأنباء عن انفجارات عنيفة

صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وأنباء عن انفجارات عنيفة

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد، في العاصمة الأوكرانية كييف. 26.02.2023, سبوتنيك عربي

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2023-02-26T22:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار

انفجارات

روسيا

كييف

أخبار كييف

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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف أيضا ومنطقة تشيرنيهيف الأوكرانية.مساء الجمعة الماضي أيضا، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك مقاطعة خاركوف والأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه.في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس شركة "أوكرانيغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات.وهو ما أكده وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، الذي قال إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230226/القوات-الروسية-تدمر-قاعدة-أوكرانية-لإصلاح-المعدات-العسكرية-1074017240.html

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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, انفجارات, روسيا, كييف, أخبار كييف