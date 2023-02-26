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https://sputnikarabic.ae/20230226/قائد-الجيش-الألماني-نحتاج-أكثر-من-100-مليار-يورو-لتطوير-القوات-المسلحة-1074010869.html
قائد الجيش الألماني: نحتاج أكثر من 100 مليار يورو لتطوير القوات المسلحة
قائد الجيش الألماني: نحتاج أكثر من 100 مليار يورو لتطوير القوات المسلحة
قال قائد الجيش الألماني الفريق ألفونس مايس، اليوم الأحد، إن بلاده ستكون مضطرة لإنفاق المزيد من الأموال على قواتها المسلحة "البوندسفير" إذا كانت ترغب في تجهيزها... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T06:55+0000
2023-02-26T06:55+0000
الجيش الألماني
أخبار ألمانيا
العالم
قائد عسكري
تطوير
الحكومة الألمانية
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وأضاف المسؤول العسكري في تصريحات صحفية أن المبلغ الجديد البالغ 100 مليار يورو (107 مليار دولار) المخصص لتسريع عملية تحديث القوات المسلحة التي وعد بها المستشار أولاف شولتس "غير كافية"، بحسب موقع إذاعة "دويتشه فيله".مايس الذي أحدث ضجة العام الماضي عندما انتقد ما وصفه بسنوات من الإهمال للجيش الألماني، رأى أنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق بشراء معدات جديدة.وتابع القائد العسكري: "أرى قدرا كبيرا من الضغط من أجل المضي قدما في عمليات التجديد بأقصى سرعة ممكنة."وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عما أطلقت عليه صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو العام الماضي لتجهيز الجيش الألماني بشكل أفضل في الأيام التي أعقبت انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221202/وزير-المالية-الألماني-يرفض-طلب-الجيش-بتخصيص-أموال-لشراء-ذخيرة-1070756292.html
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الجيش الألماني, أخبار ألمانيا, العالم, قائد عسكري, تطوير, الحكومة الألمانية
الجيش الألماني, أخبار ألمانيا, العالم, قائد عسكري, تطوير, الحكومة الألمانية

قائد الجيش الألماني: نحتاج أكثر من 100 مليار يورو لتطوير القوات المسلحة

06:55 GMT 26.02.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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قال قائد الجيش الألماني الفريق ألفونس مايس، اليوم الأحد، إن بلاده ستكون مضطرة لإنفاق المزيد من الأموال على قواتها المسلحة "البوندسفير" إذا كانت ترغب في تجهيزها بشكل كامل.
وأضاف المسؤول العسكري في تصريحات صحفية أن المبلغ الجديد البالغ 100 مليار يورو (107 مليار دولار) المخصص لتسريع عملية تحديث القوات المسلحة التي وعد بها المستشار أولاف شولتس "غير كافية"، بحسب موقع إذاعة "دويتشه فيله".
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
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مايس الذي أحدث ضجة العام الماضي عندما انتقد ما وصفه بسنوات من الإهمال للجيش الألماني، رأى أنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق بشراء معدات جديدة.
وتابع القائد العسكري: "أرى قدرا كبيرا من الضغط من أجل المضي قدما في عمليات التجديد بأقصى سرعة ممكنة."
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عما أطلقت عليه صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو العام الماضي لتجهيز الجيش الألماني بشكل أفضل في الأيام التي أعقبت انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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