https://sputnikarabic.ae/20230226/قوات-مناهضة-لـأرض-الصومال-تعلن-سيطرتها-على-إقليم-صول-إثر-اشتباكات-1074029666.html
قوات مناهضة لـ"أرض الصومال" تعلن سيطرتها على إقليم صول إثر اشتباكات
قوات مناهضة لـ"أرض الصومال" تعلن سيطرتها على إقليم صول إثر اشتباكات
أعلنت جماعات مناهضة لإقليم "أرض الصومال"، اليوم الأحد، سيطرتها على مقر الإدارة المحلية لإقليم صول بعد أسابيع من المواجهات مع قوات أرض الصومال التي سيطرت على... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T14:35+0000
2023-02-26T14:35+0000
2023-02-26T14:35+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام صومالية، إن "قوات إدارة ما يعرف بـ"ولاية خاتمة" المعلنة من طرف واحد سيطرت على الإدارة المحلية لإقليم صول، حيث نجحت في تأمين الحدود الشرقية لبلدة لاسعانود بعد قتال عنيف أسقط عشرات القتلى منذ يوم السبت".وأوضحت وسائل الإعلام أن قوات أرض الصومال انسحبت من إحدى القواعد العسكرية على الطريق الرابط بين لاسعانود وغاروي عاصمة بونتلاند، وذلك بعد نحو 5 سنوات من السيطرة على تلك النقطة.وقدر موقع "الصومال الجديد" أن الاشتباكات بين قوات أرض الصومال وميلشيات العشائر في مدينة لاسعانود خلفت 150 قتيلا وأكثر من 600 جريح.ومطلع الشهر الجاري، أصدر زعماء الأقاليم الشمالية سول وسناج بيانا اتهموا فيه ممثلو الأقاليم الشمالية أو ما يعرف بإدارة خاتمة أرض الصومال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في مدينة لاسعانود منذ أكثر من 15 عاما.وأعلن شيوخ العشائر أنهم لم يعودوا جزء من إقليم أرض الصومال، وأكدوا أن مناطق ولاية خاتمة جزء من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.وشهدت مدينة لاسعانود اشتباكات عنيفة وقعت بين ميلشيات عشائرية وقوات إقليم أرض الصومال راح ضحيتها العشرات، إذ يحاول كلا الطرفين فرض سلطته على المنطقة، في حين أظهرت أرض الصومال رغبتها في عقد محادثات بشأن مصير لاسعانود والأقاليم الشمالية.وتوالت الإدانات للاشتباكات التي وقعت في إقليم أرض الصومال والذي عرف بالأمان والاستقرار طيلة العقود الثلاثة الماضية، ويبدو أن الوضع الأمني خرج عن السيطرة إذ يتحضر الجانبان لحرب طويلة المدى قد تنذر بعواقب وخيمة.
https://sputnikarabic.ae/20230222/مقتل-7-عناصر-بحركة-الشباب-في-قصف-أمريكي-بالصومال-1073897569.html
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العالم العربي, الصومال, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
العالم العربي, الصومال, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
قوات مناهضة لـ"أرض الصومال" تعلن سيطرتها على إقليم صول إثر اشتباكات
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أعلنت جماعات مناهضة لإقليم "أرض الصومال"، اليوم الأحد، سيطرتها على مقر الإدارة المحلية لإقليم صول بعد أسابيع من المواجهات مع قوات أرض الصومال التي سيطرت على الإقليم لسنوات.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام صومالية، إن "قوات إدارة ما يعرف بـ"ولاية خاتمة" المعلنة من طرف واحد سيطرت على الإدارة المحلية لإقليم صول، حيث نجحت في تأمين الحدود الشرقية لبلدة لاسعانود بعد قتال عنيف أسقط عشرات القتلى منذ يوم السبت".
وأوضحت وسائل الإعلام أن قوات أرض الصومال
انسحبت من إحدى القواعد العسكرية على الطريق الرابط بين لاسعانود وغاروي عاصمة بونتلاند، وذلك بعد نحو 5 سنوات من السيطرة على تلك النقطة.
وقدر موقع "الصومال الجديد" أن الاشتباكات بين قوات أرض الصومال وميلشيات العشائر في مدينة لاسعانود خلفت 150 قتيلا وأكثر من 600 جريح.
ومطلع الشهر الجاري، أصدر زعماء الأقاليم الشمالية سول وسناج بيانا اتهموا فيه ممثلو الأقاليم الشمالية أو ما يعرف بإدارة خاتمة أرض الصومال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في مدينة لاسعانود منذ أكثر من 15 عاما.
وأعلن شيوخ العشائر أنهم لم يعودوا جزء من إقليم أرض الصومال، وأكدوا أن مناطق ولاية خاتمة جزء من أراضي جمهورية الصومال
الفيدرالية.
وشهدت مدينة لاسعانود اشتباكات عنيفة وقعت بين ميلشيات عشائرية وقوات إقليم أرض الصومال راح ضحيتها العشرات، إذ يحاول كلا الطرفين فرض سلطته على المنطقة، في حين أظهرت أرض الصومال رغبتها في عقد محادثات بشأن مصير لاسعانود والأقاليم الشمالية.
وتوالت الإدانات للاشتباكات التي وقعت في إقليم أرض الصومال والذي عرف بالأمان والاستقرار طيلة العقود الثلاثة الماضية، ويبدو أن الوضع الأمني خرج عن السيطرة إذ يتحضر الجانبان لحرب طويلة المدى قد تنذر بعواقب وخيمة.