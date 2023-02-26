https://sputnikarabic.ae/20230226/كرواتيا-تبدأ-عملية-تسليم-مروحيات-مي-8-إلى-كييف-1074019765.html
كرواتيا تبدأ عملية تسليم مروحيات "مي-8" إلى كييف
كرواتيا تبدأ عملية تسليم مروحيات "مي-8" إلى كييف
بدأت كرواتيا عملية إرسال 14 مروحية نقل من طراز "مي-8" إلى أوكرانيا، حسبما كتبت صحيفة Jutarnji List اليومية. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T12:23+0000
2023-02-26T12:23+0000
2023-02-26T12:26+0000
رصد عسكري
العالم
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وتابعت الصحيفة، في الوقت الحالي، يتم سحب الحوامات من القوات المسلحة الكرواتية. ويجري العمل على إعداد المروحيات لشحنها إلى كييف.يشير المنشور إلى أن المروحيات "مي-8" موجودة حاليًا في المركز الفني للمروحيات بالقرب من زغرب. يتم الآن إزالة علامات تحديد هوية القوات المسلحة الكرواتية منها، وتجري الصيانة. وأضاف أن الأمر سيستغرق 10 أيام حتى تصبح المروحيات جاهزة بالكامل.صنفت سلطات البلاد جميع المعلومات المتعلقة بإرسال المساعدات إلى أوكرانيا بالسرية، وبالتالي من المستحيل الحصول على تأكيد رسمي أو رفض بشأن نقل دفعة جديدة من الأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230126/وزارة-الدفاع-في-سلوفاكيا-براتيسلافا-ترسل-جميع-مقاتلات-ميغ-29-إلى-أوكرانيا-1072721324.html
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رصد عسكري, العالم
كرواتيا تبدأ عملية تسليم مروحيات "مي-8" إلى كييف
12:23 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
بدأت كرواتيا عملية إرسال 14 مروحية نقل من طراز "مي-8" إلى أوكرانيا، حسبما كتبت صحيفة Jutarnji List اليومية.
وتابعت الصحيفة، في الوقت الحالي، يتم سحب الحوامات من القوات المسلحة الكرواتية. ويجري العمل على إعداد المروحيات
لشحنها إلى كييف.
يشير المنشور إلى أن المروحيات "مي-8" موجودة حاليًا في المركز الفني للمروحيات بالقرب من زغرب. يتم الآن إزالة علامات تحديد هوية القوات المسلحة الكرواتية منها، وتجري الصيانة. وأضاف أن الأمر سيستغرق 10 أيام حتى تصبح المروحيات جاهزة بالكامل.
صنفت سلطات البلاد جميع المعلومات المتعلقة بإرسال المساعدات إلى أوكرانيا بالسرية، وبالتالي من المستحيل الحصول على تأكيد رسمي أو رفض بشأن نقل دفعة جديدة من الأسلحة.