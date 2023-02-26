مسيرة سيارات في شوارع بيروت دعما لروسيا... صور
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة سيارة في شوارع بيروت دعما لروسيا
© Sputnik . Abdul Kader Albay
نظمت جمعية خريجي جامعة الصداقة "RUDN" مسيرة سيارات في بيروت، اليوم الأحد، تأييداً ودعماً لروسيا في ذكرى يوم "حماة الوطن" الروسي، وبمناسبة مرور عام على إطلاق العملية العسكرية الخاصة.
وشارك في المسيرة التي انطلقت من أمام السفارة الروسية، السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، ومواطنون روس ولبنانيون، بالإضافة إلى عدد من خريجي الجامعات الروسية والسوفياتية.
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة سيارة في شوارع بيروت دعما لروسيا
مسيرة سيارة في شوارع بيروت دعما لروسيا
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وقال رئيس جمعية خريجي الاتحاد السوفياتي وروسيا في لبنان طوني معلوف لـ"سبوتنيك"، إن "المسيرة تعبر عن الدعم لروسيا والتوجهات التي تخطوها في العالم الآن، وجاءت المناسبة في 23 فبراير/ شباط عيد الجيش الروسي فاغتنمناها للمشاركة".
وقال رئيس اتحاد بلديات الغرب والشحار غازي الشعار: "إننا اجتمعنا وانطلقنا في هذا المسير دعما للشعب والجيش والقيادة الروسية".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة سيارة في شوارع بيروت دعما لروسيا
مسيرة سيارة في شوارع بيروت دعما لروسيا
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأضاف: "نريد إيصال رسالة كخريجي وحاملي للجنسية الروسية، نحن نشكر روسيا على العلم والمعرفة التي زودتنا بها، ونشكرها على كل ما قدمته للشعب اللبناني من عام 1970 حتى اليوم، وندعم الشعب والجيش في عمليته العسكرية الخاصة دفاعا عن شعبه وأمنه القومي".
وختم: "لا شك لدينا في أن هذه الحرب ستنتصر فيها روسيا على النازيين الجدد كما انتصرت عليهم في الحرب العالمية الثانية ولا شكوك لدينا في هذا المجال".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة سيارات في شوارع بيروت دعما لروسيا
مسيرة سيارات في شوارع بيروت دعما لروسيا
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وجابت المسيرة شوارع العاصمة بيروت قبل أن تنتهي أمام البيت الروسي، بكلمة للسفير ألكسندر روداكوف.
وفي كلمته، قال السفير روداكوف: "تواجه روسيا التحديات من جديد، فالتحالف الغربي حمل السلاح في وجهها، وظهر التهديد النازي عند حدودها، وهذا لم يمنعها من أن تدافع عن مصالحها في ظروف الحرب العالمية الهجينة التي تُشّنّ ضدها. كما أكد على أن العملية العسكرية الخاصة التي أُطلقت في فبراير/شباط 2022 تتماهى بشكل تام مع ميثاق الأمم المتحدة وجاءت رداً على التوسع الغربي العدواني".
ولفت الى أن "خطط الغرب لهزيمة روسيا قد أُحبطت، وكنا قادرين على حماية اقتصادنا وزيادة قوتنا القتالية وتكثيف التعاون مع معظم دول العالم"، مؤكداً أن "روسيا لن تنحرف عن مسارها وستتقدم بثقة وثبات وستدافع عن حقها في البقاء كدولة قوية ومركز رائد في النظام المتعدد الأقطاب العادل".