https://sputnikarabic.ae/20230226/مقتل-عنصرين-على-صلة-بتنظيم-القاعدة-بقصف-جوي-أمريكي-في-مأرب-1074047164.html

مقتل عنصرين على صلة بتنظيم "القاعدة" بقصف جوي أمريكي في مأرب

مقتل عنصرين على صلة بتنظيم "القاعدة" بقصف جوي أمريكي في مأرب

لقي شخصان يُزعم صلتهما بتنظيم القاعدة، مساء اليوم الأحد، مصرعهما إثر قصف جوي نفذته طائرة أمريكية على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز شمال شرقي اليمن. 26.02.2023, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "طائرة بدون طيار أمريكية شنت غارة على منزل مستأجر حديثا في منطقة حصون آل جلال في مديرية الوادي شرقي مدينة مأرب، أسفرت عن مقتل شخصين لم يحدد هويتهما بعد".وأضاف أن الغارة الجوية على المنزل المستهدف القريب من مدرسة الفتح، جاءت عقب تحليق طائرات أمريكية في سماء مدينة مأرب استمر أياما.ويأتي الاستهداف الجوي بعد نحو شهر من مقتل أبرز خبراء المتفجرات في تنظيم "القاعدة" القيادي المكنى "حسان الحضرمي" وشقيقه، في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر قصف جوي مماثل استهدف سيارتهما لدى توقفهما قرب محطة وقود في منطقة الصمدة بمديرية الوادي شرق مأرب.وسبق أن نفذت طائرات من دون طيار أمريكية عمليات استهداف طالت قيادات وعناصر في "القاعدة" بمحافظة مأرب اليمنية، بينها غارة جوية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2020، أسفرت عن مقتل عنصر من التنظيم في مديرية الوادي، بعد أيام من قصف جوي مماثل استهدف سيارة على متنها عنصران من "القاعدة" في المديرية ذاتها.ويستغل تنظيم القاعدة [محظور في روسيا وعدد كبير من الدول] الصراع الدائر على السلطة في اليمن منذ 8 أعوام، في توسيع نفوذه وتكثيف تحركات عناصره في عدد من مناطق البلد العربي، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية ما يخلف غالباً ضحايا في صفوفها.

https://sputnikarabic.ae/20230226/هل-بدأت-انفراجة-حقيقية-في-اليمن-بعد-وصول-السفن-إلى-ميناء-الحديدة؟-1074045799.html

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