https://sputnikarabic.ae/20230226/مقتل-4-من-عناصر-الحشد-الشعبي-بهجوم-غربي-العراق-1074020164.html
مقتل 4 من عناصر الحشد الشعبي بهجوم غربي العراق
مقتل 4 من عناصر الحشد الشعبي بهجوم غربي العراق
أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، غربي العراق، اليوم الأحد، مقتل 4 من عناصر "الحشد الشعبي" إثر هجوم مسلح في المحافظة. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T12:27+0000
2023-02-26T12:27+0000
2023-02-26T12:29+0000
أخبار العراق اليوم
الحشد الشعبي
الجيش العراقي
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
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بغداد – سبوتنيك. وذكرت القيادة، في بيان، أنه "بتاريخ 26 شباط/ فبراير بالساعة الخامسة من فجر هذا اليوم حصل حادث اعتداء إرهابي أثيم على مقر السرية الثالثة التابعة للفوج الثاني حشد هيت في منطقة الخوضه بين ناحية المحمدي ومدينة هيت ضمن أعمال الفوج الثالث لواء المشاة 29 الفرقة السابعة الجيش العراقي مما أدى إلى استشهاد 4 من مقاتلي الحشد الشعبي العشائري المتواجدين في مقر السرية".وأضافت أنه "على اثر ذلك انتقل السيد قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار إلى قضاء هيت ناحية المحمدي، وكان في استقباله السيد قائممقام قضاء هيت مهند زبار ومدير قسم شرطة هيت وتم التوجه إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الجريمة".وأوضح البيان أن قائد شرطة المحافظة أمر بتشكيل فريق عمل مشترك من قسم شرطة هيت ومكتب مكافحة إجرام هيت وشعبة استخبارات ومكافحة إرهاب هيت وبإشراف ومتابعة مباشرة منه.وشدد على سرعة كشف ملابسات الجريمة ومطاردة الفاعلين للقبض عليهم.وتتعرض القوات الأمنية في العراق بشكل متكرر لهجمات غالبا ما يكون المسؤول عنها تنظيم "داعش" الإرهابي.وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221117/الحشد-الشعبي-العراقي-يعلن-انطلاق-عملية-الإرادة-الصلبة-الثامنة-في-الموصل-1070263355.html
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أخبار العراق اليوم, الحشد الشعبي, الجيش العراقي, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, الحشد الشعبي, الجيش العراقي, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
مقتل 4 من عناصر الحشد الشعبي بهجوم غربي العراق
12:27 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، غربي العراق، اليوم الأحد، مقتل 4 من عناصر "الحشد الشعبي" إثر هجوم مسلح في المحافظة.
بغداد – سبوتنيك. وذكرت القيادة، في بيان، أنه "بتاريخ 26 شباط/ فبراير بالساعة الخامسة من فجر هذا اليوم حصل حادث اعتداء إرهابي أثيم على مقر السرية الثالثة التابعة للفوج الثاني حشد هيت في منطقة الخوضه بين ناحية المحمدي ومدينة هيت ضمن أعمال الفوج الثالث لواء المشاة 29 الفرقة السابعة الجيش العراقي مما أدى إلى استشهاد 4 من مقاتلي الحشد الشعبي العشائري
المتواجدين في مقر السرية".
17 نوفمبر 2022, 07:02 GMT
وأضافت أنه "على اثر ذلك انتقل السيد قائد شرطة محافظة الأنبار
الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار إلى قضاء هيت ناحية المحمدي، وكان في استقباله السيد قائممقام قضاء هيت مهند زبار ومدير قسم شرطة هيت وتم التوجه إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الجريمة".
وأوضح البيان أن قائد شرطة المحافظة أمر بتشكيل فريق عمل مشترك من قسم شرطة هيت ومكتب مكافحة إجرام هيت وشعبة استخبارات ومكافحة إرهاب هيت وبإشراف ومتابعة مباشرة منه.
وشدد على سرعة كشف ملابسات الجريمة ومطاردة الفاعلين للقبض عليهم.
وتتعرض القوات الأمنية في العراق بشكل متكرر لهجمات غالبا ما يكون المسؤول عنها تنظيم "داعش"
الإرهابي.
وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".