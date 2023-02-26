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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230226/مندوبية-روسيا-لدى-الاتحاد-الأوروبي-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-تضر-بالتجارة-الدولية-1074008464.html
مندوبية روسيا لدى الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأوروبية الجديدة تضر بالتجارة الدولية
مندوبية روسيا لدى الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأوروبية الجديدة تضر بالتجارة الدولية
أعلنت مندوبية روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، أن حظر نقل العديد من السلع عبر الأراضي الروسية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي يضر بالتجارة الدولية بشكل عام، وليس... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T03:20+0000
2023-02-26T03:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
التجارة الدولية
العلاقات التجارية
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بروكسل– سبوتنيك. وجاء في تعليق المندوبية، "لأول مرة أدخل الاتحاد الأوروبي في حزمة العقوبات حظراً لنقل العديد من السلع عبر الأراضي الروسية. إنها محاولة ممارسة ضغط على العلاقات التجارية للدول الثالثة. هذه الإجراءات لا تضر روسيا فحسب، بل تضر بالتجارة الدولية بشكل عام، مشكلاً عوائق على سبيل الطرق الأفضل لتوصيل البضائع".هذا وكان الاتحاد الأوروبي، فرض السبت، الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا حظر فيها نقل عبر روسيا السلع الأوروبية وتقنيات ذات الاستخدام المزدوج بسبب المخاوف من تجاوز العقوبات الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20230225/مفوضة-حقوق-الإنسان-في-روسيا-حول-العقوبات-الأوروبية-تنتهك-الإعلان-العالمي-لحقوق-الإنسان-1074006532.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, التجارة الدولية, العلاقات التجارية
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, التجارة الدولية, العلاقات التجارية

مندوبية روسيا لدى الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأوروبية الجديدة تضر بالتجارة الدولية

03:20 GMT 26.02.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا والاتحاد الأوروبي
علم روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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أعلنت مندوبية روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، أن حظر نقل العديد من السلع عبر الأراضي الروسية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي يضر بالتجارة الدولية بشكل عام، وليس فقط بروسيا.
بروكسل– سبوتنيك. وجاء في تعليق المندوبية، "لأول مرة أدخل الاتحاد الأوروبي في حزمة العقوبات حظراً لنقل العديد من السلع عبر الأراضي الروسية. إنها محاولة ممارسة ضغط على العلاقات التجارية للدول الثالثة. هذه الإجراءات لا تضر روسيا فحسب، بل تضر بالتجارة الدولية بشكل عام، مشكلاً عوائق على سبيل الطرق الأفضل لتوصيل البضائع".
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا حول العقوبات الأوروبية: تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أمس, 21:44 GMT
هذا وكان الاتحاد الأوروبي، فرض السبت، الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا حظر فيها نقل عبر روسيا السلع الأوروبية وتقنيات ذات الاستخدام المزدوج بسبب المخاوف من تجاوز العقوبات الأوروبية.
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