https://sputnikarabic.ae/20230226/مهرجان-لون-كلمة-نغم-يبث-رسائل-سلام-ومحبة-للعالم--1074031087.html
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
نناقش في حلقة اليوم: دور المهرجانات الثقافية في تعزيز الهوية الوطنية ومناقشة قضايا المجتمع الراهنة، طفل جزائري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بطلب من إمام جامع،... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T15:11+0000
2023-02-26T15:11+0000
2023-02-26T15:11+0000
راديو
صدى الحياة
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
الكلمة روافع بناءتعتبر المهرجانات والفعاليات الثقافية عاملا مؤثرا في تشكيل الهوية الثقافية المجتمعية لكل شعب وبلد، وقد تكون نافذة واسعة على ثقافة الآخر، لاسيما تلك التي تحمل نشاطاتها رسائل حقيقية إن كانت بالفن والموسيقى والشعر والأدب.وعن الدورة العاشرة من مهرجان "لون كلمة نغم" السّياحي الدولي، الذي جاء تحت عنوان "لتركيا وسوريا سلام"، قال مؤسس المهرجان وعضو مجلس الكتاب والأدباء العرب عضو الرابطة العربية للآداب والثقافة، الشاعر فادي شاهين لبرنامج "صدى الحياة":وأشار شاهين إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
تابعنا عبر
نناقش في حلقة اليوم: دور المهرجانات الثقافية في تعزيز الهوية الوطنية ومناقشة قضايا المجتمع الراهنة، طفل جزائري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بطلب من إمام جامع، شاكيرا تهاجم بيكيه من جديد، الرجل العازب أكثر عرضة للوفاة، روسيا تحيي الذكرى الـ 150 لميلاد المؤلف الموسيقي سيرغي راخمانينوف، انطلاق فعاليات الدورة الـ27 من "معرض مسقط الدولي للكتاب".
الكلمة روافع بناء
تعتبر المهرجانات والفعاليات الثقافية عاملا مؤثرا في تشكيل الهوية الثقافية المجتمعية لكل شعب وبلد، وقد تكون نافذة واسعة على ثقافة الآخر، لاسيما تلك التي تحمل نشاطاتها رسائل حقيقية إن كانت بالفن والموسيقى والشعر والأدب.
وعن الدورة العاشرة من مهرجان "لون كلمة نغم" السّياحي الدولي، الذي جاء تحت عنوان "لتركيا وسوريا سلام"، قال مؤسس المهرجان وعضو مجلس الكتاب والأدباء العرب عضو الرابطة العربية للآداب والثقافة، الشاعر فادي شاهين لبرنامج "صدى الحياة":
"إن مهرجان "لون كلمة نغم" السياحي الدولي ينشط منذ عشر سنوات، بفعاليات فنية وثقافية متعددة في إطار المهرجان بشكل عام، وفعاليات فرعية أخرى من أمسيات وندوات شعرية وأدبية، ومعارض فنية تشكيلية وموسيقية، بالإضافة إلى الطرب الملتزم الأصيل، كما أن للمعرض جناحين، الأول إيلكتروني، والآخروجاهي، وسنبقى ناشطون برسالتنا المتمثلة بالمحبة والأخوة والسلام للعالم".
"اللون يمثل الفنون التشكيلية في كافة مدارسها وأطيافها، والكلمة تمثل الأدب من شعر ونثر وخاطرة، وكل ما يحمله بهذا المعنى، أما النغم يمثل الموسيقى والغناء منطلقين بهذه الآلية والأسلوب في أرض الواقع والفضاء الإلكتروني على كافة الأصعدة، فنحن المثقفون يجب أن يكون لنا رسالة على الصعيد العالمي، ويجب أن نتحدث ونبثها على كل المنابر والأوجه حتى ننهض بمجتمعاتنا لو تظافرت الجهود بشكل عالمي، والكلمة تستطيع أن ترسي السلام في العالم".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...