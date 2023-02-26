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https://sputnikarabic.ae/20230226/نائب-رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-الفراغ-الرئاسي-قد-يمتد-ستة-أشهر-إضافية-1074019532.html
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: الفراغ الرئاسي قد يمتد ستة أشهر إضافية
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: الفراغ الرئاسي قد يمتد ستة أشهر إضافية
رأى نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، أن الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان قد يمتد إلى 6 أشهر مقبلة. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T12:06+0000
2023-02-26T12:12+0000
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ووفق تصريحات له نقلها موقع "النشرة"، قال بوصعب: "البلد مشلول، فالحكومة لتصريف الأعمال، وثمّة فراغ في سدّة الرئاسة، وما نفعله اليوم يُختصر بـ"تحضير الأرضيّة" إلى حين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة".وأوضح أنه يعتقد أن "الانتخابات الرئاسية يمكن أن تبصر النور في غضون شهر من اليوم أو ربّما يمتدّ الفراغ ستّة أشهر إضافية... لا أحد يعلم"، حسب تعبيره.وقال: "نعم 99% حتّى لا أقول 100%، سبق وقلت لو كان المرشّح سليمان فرنجية أو ميشال معوّض فسأصوّت لواحد منهما إن كان بحاجة إلى صوتي من أجل الوصول، أما قائد الجيش لا، فهو من بين الـ1%، مع العلم أنّ قائد الجيش بحاجة إلى أغلبية 86 صوتاً لتعديل الدستور".طالع أيضا: الانتخابات الرئاسية في لبنان معلقة بانتظار "التوافق"
https://sputnikarabic.ae/20221020/فشل-البرلمان-اللبناني-للمرة-الثالثة-في-انتخاب-رئيس-جديد-للبلاد-فهل-يتجه-لبنان-نحو-الفراغ-الرئاسي؟-1069273742.html
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أخبار لبنان, العالم العربي
أخبار لبنان, العالم العربي

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: الفراغ الرئاسي قد يمتد ستة أشهر إضافية

12:06 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 12:12 GMT 26.02.2023)
© AFP 2023 / Christof STACHEوزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب
وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / Christof STACHE
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رأى نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، أن الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان قد يمتد إلى 6 أشهر مقبلة.
ووفق تصريحات له نقلها موقع "النشرة"، قال بوصعب: "البلد مشلول، فالحكومة لتصريف الأعمال، وثمّة فراغ في سدّة الرئاسة، وما نفعله اليوم يُختصر بـ"تحضير الأرضيّة" إلى حين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة".
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وأوضح أنه يعتقد أن "الانتخابات الرئاسية يمكن أن تبصر النور في غضون شهر من اليوم أو ربّما يمتدّ الفراغ ستّة أشهر إضافية... لا أحد يعلم"، حسب تعبيره.

واعتبر بوصعب أن الانتخابات الرئاسية ليست مستحيلة في ظلّ هذا المجلس، قائلا: "سنصل إليها عاجلاً أم آجلاً، سنتّفق ونصل إلى تجميع 65 صوتاً لأحد المرشّحين، وحينما نتجاوز الـ60 صوتاً سيجتمع المجلس ويكتمل النصاب"، مؤكدا أنهم "ضدّ الفراغ".

وقال: "نعم 99% حتّى لا أقول 100%، سبق وقلت لو كان المرشّح سليمان فرنجية أو ميشال معوّض فسأصوّت لواحد منهما إن كان بحاجة إلى صوتي من أجل الوصول، أما قائد الجيش لا، فهو من بين الـ1%، مع العلم أنّ قائد الجيش بحاجة إلى أغلبية 86 صوتاً لتعديل الدستور".
طالع أيضا: الانتخابات الرئاسية في لبنان معلقة بانتظار "التوافق"
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