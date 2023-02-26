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https://sputnikarabic.ae/20230226/وزيرة-الدفاع-الإسبانية-الجيش-الإسباني-لن-يشارك-أبدا-بالصراع-في-أوكرانيا-1074013447.html
وزيرة الدفاع الإسبانية: الجيش الإسباني لن يشارك أبدا بالصراع في أوكرانيا
وزيرة الدفاع الإسبانية: الجيش الإسباني لن يشارك أبدا بالصراع في أوكرانيا
صرحت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، في مقابلة مع صحيفة "فانغارديا" أن الجيش الإسباني لن يشارك أبدًا بالصراع في أوكرانيا. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T08:21+0000
2023-02-26T08:25+0000
العالم
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وقالت "لن تشارك أبدًا أي قوات من دول الناتو، وإسبانيا واحدة منها" في الصراع الدائر في أوكرانيا. الجنود الإسبان لن يتدخلوا إلا في حالة وقوع عدوان على دولة من دول الناتو".ووصفت الوزيرة المبادرة الأوروبية بشأن مشتريات الأسلحة المشتركة بأنها معقولة. وأوضحت أن "هناك نقصا في الذخيرة في جميع البلدان".وذكرت روبلز أيضًا أن "الغرض الحصري" لدبابات ليوبارد التي أرسلتها مدريد إلى كييف هو "الدفاع وليس العدوان على روسيا".وقالت الوزيرة ردا على سؤال ذي صلة "نعتقد أننا لن نصل إلى هذا السيناريو (التهديد النووي). ليس لدينا بيانات تشير إلى أن هذه الخطوة سيتم اتخاذها".كما أعربت عن رأي مفاده أن الصين يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الوضع المحيط بأوكرانيا في المستقبل، "إذا أظهرت لروسيا أنها قد سلكت الطريق الخطأ".وأشارت روبلز إلى أن إسبانيا سترسل "بطارية صواريخ إلى إستونيا لمدة أربعة أشهر" للقيام بمهام دفاع جوي. وأوضحت أن "التدريبات العسكرية ستبدأ في الأول من أبريل".
https://sputnikarabic.ae/20230225/إعلام-يعرض-دبابات-ليوبارد-الأولى-التي-وصلت-إلى-أوكرانيا-فيديو-1073977407.html
https://sputnikarabic.ae/20230222/إعلام-مدريد-تمنح-كييف-6-دبابات-من-طراز-ليوبارد-1073873675.html
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وزيرة الدفاع الإسبانية: الجيش الإسباني لن يشارك أبدا بالصراع في أوكرانيا

08:21 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 08:25 GMT 26.02.2023)
© AFP 2023 / CURTO DE LA TORREالجيش الإسباني في عرض عسكري
الجيش الإسباني في عرض عسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / CURTO DE LA TORRE
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صرحت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، في مقابلة مع صحيفة "فانغارديا" أن الجيش الإسباني لن يشارك أبدًا بالصراع في أوكرانيا.
وقالت "لن تشارك أبدًا أي قوات من دول الناتو، وإسبانيا واحدة منها" في الصراع الدائر في أوكرانيا. الجنود الإسبان لن يتدخلوا إلا في حالة وقوع عدوان على دولة من دول الناتو".
ووصفت الوزيرة المبادرة الأوروبية بشأن مشتريات الأسلحة المشتركة بأنها معقولة. وأوضحت أن "هناك نقصا في الذخيرة في جميع البلدان".
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وذكرت روبلز أيضًا أن "الغرض الحصري" لدبابات ليوبارد التي أرسلتها مدريد إلى كييف هو "الدفاع وليس العدوان على روسيا".
وقالت الوزيرة ردا على سؤال ذي صلة "نعتقد أننا لن نصل إلى هذا السيناريو (التهديد النووي). ليس لدينا بيانات تشير إلى أن هذه الخطوة سيتم اتخاذها".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: مدريد تمنح كييف 6 دبابات من طراز "ليوبارد"
22 فبراير, 12:02 GMT
كما أعربت عن رأي مفاده أن الصين يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الوضع المحيط بأوكرانيا في المستقبل، "إذا أظهرت لروسيا أنها قد سلكت الطريق الخطأ".
وأشارت روبلز إلى أن إسبانيا سترسل "بطارية صواريخ إلى إستونيا لمدة أربعة أشهر" للقيام بمهام دفاع جوي. وأوضحت أن "التدريبات العسكرية ستبدأ في الأول من أبريل".
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