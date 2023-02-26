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https://sputnikarabic.ae/20230226/وزير-إسرائيلي-يدعو-إلى-قصف-الضفة-الغربية-بالدبابات-والمروحيات-1074032849.html
وزير إسرائيلي يدعو إلى قصف الضفة الغربية بالدبابات والمروحيات
وزير إسرائيلي يدعو إلى قصف الضفة الغربية بالدبابات والمروحيات
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإعادة وفد بلاده المشارك في قمة العقبة الأمنية بالأردن على الفور، داعيا إلى قصف الضفة الغربية بالدبابات... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T16:32+0000
2023-02-26T16:32+0000
إسرائيل
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بنيامين نتنياهو
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وقال سموتريتش في تغريدة بحسابه على "تويتر": "أدعو رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) إلى إعادة الوفد الإسرائيلي من العقبة على الفور".وانطلق في مدينة العقبة الأردنية، صباح اليوم الأحد، اجتماع أمني خماسي طارئ بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية وأمريكية ومصرية وأردنية، بهدف وقف التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية قبل شهر رمضان.وأضاف سموتريتش: "الهدوء" لن يتحقق إلا عندما يضرب الجيش الإسرائيلي مدن الإرهاب ومرتكبيه بلا رحمة بالدبابات والمروحيات، بحيث يبث (رسالة مفادها) أن صاحب البيت قد أصيب بالجنون وسوف يستأصل رغبتهم في إلحاق الأذى بنا. سوف نطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) لاتخاذ قرارات".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار استهدف سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230226/بدء-اجتماع-العقبة-بين-مسؤولين-إسرائيليين-وفلسطينيين-والأردن-يطالب-بالتهدئة-1074021332.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الضفة الغربية, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الضفة الغربية, بنيامين نتنياهو

وزير إسرائيلي يدعو إلى قصف الضفة الغربية بالدبابات والمروحيات

16:32 GMT 26.02.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإعادة وفد بلاده المشارك في قمة العقبة الأمنية بالأردن على الفور، داعيا إلى قصف الضفة الغربية بالدبابات والمروحيات ردا على الهجمات الفلسطينية.
وقال سموتريتش في تغريدة بحسابه على "تويتر": "أدعو رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) إلى إعادة الوفد الإسرائيلي من العقبة على الفور".
وانطلق في مدينة العقبة الأردنية، صباح اليوم الأحد، اجتماع أمني خماسي طارئ بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية وأمريكية ومصرية وأردنية، بهدف وقف التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية قبل شهر رمضان.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
بدء "اجتماع العقبة" بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين والأردن يطالب بالتهدئة
12:57 GMT
وأضاف سموتريتش: "الهدوء" لن يتحقق إلا عندما يضرب الجيش الإسرائيلي مدن الإرهاب ومرتكبيه بلا رحمة بالدبابات والمروحيات، بحيث يبث (رسالة مفادها) أن صاحب البيت قد أصيب بالجنون وسوف يستأصل رغبتهم في إلحاق الأذى بنا. سوف نطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) لاتخاذ قرارات".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار استهدف سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.
ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.
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