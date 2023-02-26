https://sputnikarabic.ae/20230226/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-علينا-مواجهة-الإرهاب-بقبضة-من-حديد-وزيادة-ردع-الإرهابيين-وعائلاتهم-1074033036.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: علينا مواجهة الإرهاب بقبضة من حديد وزيادة ردع الإرهابيين وعائلاتهم

وزير الخارجية الإسرائيلي: علينا مواجهة الإرهاب بقبضة من حديد وزيادة ردع الإرهابيين وعائلاتهم

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، على "ضرورة أن تتصرف إسرائيل بقبضة من حديد، وتزيد من ردع الإرهابيين وعائلاتهم". 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T15:56+0000

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وفي أعقاب مقتل إسرائيليين اثنين جنوبي نابلس، قال كوين، عبر حسابه على "تويتر"، إن "هذه الأخبار الصعبة تمزق القلب. جنبا إلى جنب مع كل شعب إسرائيل، أرسل تعازي للعائلة التي فقدت اليوم شقيقين، هيليل ويغال، والذين قُتلا في هجوم وحشي من قبل إرهابي مصيره الموت".وأضاف: "من يأتي لقتلك بادر بقتله"، متابعا: "في مواجهة الإرهاب، يجب على إسرائيل أن تتصرف بقبضة من حديد، وفي نفس الوقت تزيد من ردع الإرهابيين وعائلاتهم".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قررت تمرير قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينة، وذلك بموجب اتفاق سابق مع إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي.من جانبه، قال بن غفير وهو رئيس حزوب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية): "أصدرنا الآن قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين".وتابع: "سنواصل العمل بكل الطرق، الأمنية، والنشاطات العملياتية والتشريع، لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل"، مضيفا: "ردنا على الإرهاب هو ضرب الإرهاب بقوة وتعميق جذورنا في بلادنا".وقتل 12 إسرائيليا، منذ بداية العام، في عمليات نفذها فلسطينيون في الضفة والقدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، مدينة نابلس بالضفة الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230226/إعلام-وزيرة-إسرائيلية-تطالب-بعودة-وفد-بلادها-من-قمة-العقبة-فورا-1074029219.html

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