https://sputnikarabic.ae/20230226/وزير-الخارجية-السعودي-يلتقي-بزيلينسكي-في-كييف--1074032518.html
وزير الخارجية السعودي يلتقي بزيلينسكي في كييف
وزير الخارجية السعودي يلتقي بزيلينسكي في كييف
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة كييف. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T15:42+0000
2023-02-26T15:42+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في أولى زياراته لكييف، تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار.وأكد بن فرحان، حرص بلاده ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.وبحسب وزارة الخارجية السعودية، تطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.حضر اللقاء، سفير المملكة لدى أوكرانيا محمد المسهر الجبرين، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، بحسب الخارجية السعودية.
https://sputnikarabic.ae/20230226/تصحيح-مسؤول-سعودي-لنظيره-الأردني-تفسير-آية-قرآنية-يثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1074014287.html
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العالم العربي, العالم, روسيا
العالم العربي, العالم, روسيا
وزير الخارجية السعودي يلتقي بزيلينسكي في كييف
15:42 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 16:34 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة كييف.
القاهرة – سبوتنيك. وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في أولى زياراته لكييف، تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار.
وأكد بن فرحان، حرص بلاده ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن وزير الخارجية، عقب لقائه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قوله: "مستمرون مع جميع الأطراف لبحث فرص لتسوية الأزمة"، مؤكدا أن المملكة حريصة على إنهاء الأزمة سلميا.
وبحسب وزارة الخارجية السعودية، تطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.
حضر اللقاء، سفير المملكة لدى أوكرانيا محمد المسهر الجبرين، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، بحسب الخارجية السعودية.