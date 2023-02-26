https://sputnikarabic.ae/20230226/وزير-الخارجية-المصري-يجري-زيارة-رسمية-إلى-سوريا-وتركيا-يوم-غد-الاثنين-1074038525.html
وزير الخارجية المصري يجري زيارة رسمية إلى سوريا وتركيا
وزير الخارجية المصري يجري زيارة رسمية إلى سوريا وتركيا
يجري وزير الخارجية المصري، سامح شكري، زيارة رسمية إلى تركيا وسوريا للإعراب عن موقف مصر المتضامن مع الشعبين جراء كارثة الزلزال واستعدادها تقديم وسائل الدعم حيال... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T17:37+0000
2023-02-26T17:37+0000
2023-02-26T17:40+0000
العالم
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0c/1048662577_0:0:2811:1582_1920x0_80_0_0_be056c0a13dc0bbdd4f743c7e170b12d.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد: "يتوجه الوزير سامح شكري، صباح غد الاثنين 27 فبراير/ شباط الجاري، إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري".يأتي ذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي سجل 7.7 درجة على مقياس ريختر وضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري ما تسبب في سقوط ضحايا بلغت عشرات الآلاف وسقوط آلاف المباني، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ومنذ الزلزال المدمر حدثت آلاف الهزات الارتدادية في تركيا وسوريا، وعدة زلزال كبيرة، فيما شهدت مصر والعراق عدة هزات ارتدادية أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230226/هزة-أرضية-تضرب-محافظة-الأنبار-العراقية-1074019414.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0c/1048662577_312:0:2811:1874_1920x0_80_0_0_c217df9ece920aab0cd4acdecc909dbe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مصر
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مصر
وزير الخارجية المصري يجري زيارة رسمية إلى سوريا وتركيا
17:37 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 17:40 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
يجري وزير الخارجية المصري، سامح شكري، زيارة رسمية إلى تركيا وسوريا للإعراب عن موقف مصر المتضامن مع الشعبين جراء كارثة الزلزال واستعدادها تقديم وسائل الدعم حيال الأزمة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد: "يتوجه الوزير سامح شكري، صباح غد الاثنين 27 فبراير/ شباط الجاري، إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري".
وأضاف البيان، أن "من المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين".
يأتي ذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي سجل 7.7 درجة على مقياس ريختر وضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري ما تسبب في سقوط ضحايا بلغت عشرات الآلاف وسقوط آلاف المباني، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ومنذ الزلزال المدمر حدثت آلاف الهزات الارتدادية
في تركيا وسوريا، وعدة زلزال كبيرة، فيما شهدت مصر والعراق عدة هزات ارتدادية أيضا.