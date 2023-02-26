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https://sputnikarabic.ae/20230226/-الغرب-يخشى-شبح-أعماق-البحر-الروسي-1074015504.html
الغرب يخشى "شبح أعماق البحر" الروسي
الغرب يخشى "شبح أعماق البحر" الروسي
تحاول الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إخفاء مخاوفها من الغواصة النووية الروسية "بوريي"، حسبما ذكرت صحيفة "سوهو" الصينية. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T09:50+0000
2023-02-26T09:59+0000
رصد عسكري
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ووصفت الصحيفة الغواصة بانها خطيرة لأنه لا يمكن تتبعها. لطالما أرهبت الغواصات النووية الروسية البحارة العسكريين الأمريكيين والأوروبيين.تتميز "بوريي" بالهدوء والمراوغة، كما يمكنها أيضًا حمل ما يصل إلى 16 صاروخًا باليستيًا من طراز "بولافا". تبلغ دقة الضربة 150 مترًا، ويمكن أن يصل المدى إلى 10 آلاف كيلومتر.يمكن أن تظل "بوريي" تحت الماء لفترة طويلة جدًا. في الوقت نفسه، يبلغ مستوى صوتها 108 ديسيبل فقط. يصف كاتب المقال هذه الغواصة النووية بأنها العمود الفقري للثالوث النووي الروسي.الجدير بالذكر أن الغواصات الروسية الجديدة من طراز "بوري" وبوري-أ" هي غواصات تدخل تدريجيا إلى الخدمة العسكرية ويبلغ طول الغواصة حوالي 170 مترا وعرضها 13.5 متر.
https://sputnikarabic.ae/20230120/غواصة-نووية-جديدة-تنتقل-إلى-الأسطول-الشمالي-الروسي-1072494009.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الغرب يخشى "شبح أعماق البحر" الروسي

09:50 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 09:59 GMT 26.02.2023)
© Sputnik . Press-service of JSC "PO "Sevmas" غواصة روسية من نوع "بوري"
غواصة روسية من نوع بوري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© Sputnik . Press-service of JSC "PO "Sevmas"
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تحاول الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إخفاء مخاوفها من الغواصة النووية الروسية "بوريي"، حسبما ذكرت صحيفة "سوهو" الصينية.
ووصفت الصحيفة الغواصة بانها خطيرة لأنه لا يمكن تتبعها. لطالما أرهبت الغواصات النووية الروسية البحارة العسكريين الأمريكيين والأوروبيين.
تتميز "بوريي" بالهدوء والمراوغة، كما يمكنها أيضًا حمل ما يصل إلى 16 صاروخًا باليستيًا من طراز "بولافا". تبلغ دقة الضربة 150 مترًا، ويمكن أن يصل المدى إلى 10 آلاف كيلومتر.
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يمكن أن تظل "بوريي" تحت الماء لفترة طويلة جدًا. في الوقت نفسه، يبلغ مستوى صوتها 108 ديسيبل فقط. يصف كاتب المقال هذه الغواصة النووية بأنها العمود الفقري للثالوث النووي الروسي.
الجدير بالذكر أن الغواصات الروسية الجديدة من طراز "بوري" وبوري-أ" هي غواصات تدخل تدريجيا إلى الخدمة العسكرية ويبلغ طول الغواصة حوالي 170 مترا وعرضها 13.5 متر.
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