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https://sputnikarabic.ae/20230226/-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تقصف-سيارة-إسعاف-في-دونيتسك-فيديو-1074011374.html
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف سيارة إسعاف في دونيتسك... فيديو
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف سيارة إسعاف في دونيتسك... فيديو
ظهرت على شبكة الإنترنت لقطات لضربة دنيئة نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة سلمية في دونيتسك يوم 23 فبراير/ شباط، قُتل خلالها طاقم إسعاف. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T07:05+0000
2023-02-26T07:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونُشر الفيديو، الذي صورته طائرة مسيرة أوكرانية، بقناة المراسلين العسكريين لموقع "روسكايا فيسنا".ويظهر في الفيديو الضربة على سيارة الأطباء وعدة طواقم من رجال الإنقاذ. جاءوا جميعًا لمساعدة الجرحى بعد القصف الأول للقوات الجوية الأوكرانية قبل بضع دقائق. أثناء الانفجار، كان رجال الإسعاف لا يزالون في السيارة التي اخترقتها الشظايا. ونتيجة لذلك، قُتل السائق ومسؤول واثنان من المسعفين.في وقت سابق أفادت التقارير أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت وسط دونيتسك باستخدام مدفعية الناتو عيار 155 ملم وراجمات "هيمارس".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات المسلحة الأوكرانية تقصف سيارة إسعاف في دونيتسك... فيديو

07:05 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 07:11 GMT 26.02.2023)
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سيارة إسعاف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
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ظهرت على شبكة الإنترنت لقطات لضربة دنيئة نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة سلمية في دونيتسك يوم 23 فبراير/ شباط، قُتل خلالها طاقم إسعاف.
ونُشر الفيديو، الذي صورته طائرة مسيرة أوكرانية، بقناة المراسلين العسكريين لموقع "روسكايا فيسنا".
ويظهر في الفيديو الضربة على سيارة الأطباء وعدة طواقم من رجال الإنقاذ. جاءوا جميعًا لمساعدة الجرحى بعد القصف الأول للقوات الجوية الأوكرانية قبل بضع دقائق. أثناء الانفجار، كان رجال الإسعاف لا يزالون في السيارة التي اخترقتها الشظايا. ونتيجة لذلك، قُتل السائق ومسؤول واثنان من المسعفين.
في وقت سابق أفادت التقارير أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت وسط دونيتسك باستخدام مدفعية الناتو عيار 155 ملم وراجمات "هيمارس".
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