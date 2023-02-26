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رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق حدود مولدوفا ورومانيا
رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق حدود مولدوفا ورومانيا
ذكرت قناة تلغرام "أوكرانيا. رو" أن طائرة استطلاع أمريكية طراز "بومباردييه تشالنجر 650 أرتميس" شوهدت في 25 فبراير/ شباط في المجال الجوي لرومانيا على الحدود مع... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T07:56+0000
2023-02-26T07:58+0000
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مهمة الطائرة هي مراقبة النشاط العسكري حول ترانسنيستريا. كما تم إرفاق صورة خريطة خدمة Flightradar، التي تتعقب حركة الطائرات. يُظهر حلقة مع عدة طلعات بين مدينتي كونستانتا وسوتشافا الرومانيتين.تنتمي "بومباردييه تشالنجر 650 أرتميس" إلى جيل جديد من طائرات الاستطلاع التابعة لسلاح الجو الأمريكي. في السابق، شوهدت هذه الطائرات بالقرب من حدود روسيا وبيلاروسيا.
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رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق حدود مولدوفا ورومانيا

07:56 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 07:58 GMT 26.02.2023)
© Photo / U.S. ArmyChallenger 650 Artemis
Challenger 650 Artemis - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© Photo / U.S. Army
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ذكرت قناة تلغرام "أوكرانيا. رو" أن طائرة استطلاع أمريكية طراز "بومباردييه تشالنجر 650 أرتميس" شوهدت في 25 فبراير/ شباط في المجال الجوي لرومانيا على الحدود مع مولدوفا.
مهمة الطائرة هي مراقبة النشاط العسكري حول ترانسنيستريا. كما تم إرفاق صورة خريطة خدمة Flightradar، التي تتعقب حركة الطائرات. يُظهر حلقة مع عدة طلعات بين مدينتي كونستانتا وسوتشافا الرومانيتين.
تنتمي "بومباردييه تشالنجر 650 أرتميس" إلى جيل جديد من طائرات الاستطلاع التابعة لسلاح الجو الأمريكي. في السابق، شوهدت هذه الطائرات بالقرب من حدود روسيا وبيلاروسيا.
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