https://sputnikarabic.ae/20230226/-زيلينسكي-يناشد-كبار-المشرعين-الجمهوريين-في-الكونغرس-الموافقة-على-منحه-أسلحة-جديدة-1074011849.html
زيلينسكي يناشد كبار المشرعين الجمهوريين في الكونغرس الموافقة على منحه أسلحة جديدة
زيلينسكي يناشد كبار المشرعين الجمهوريين في الكونغرس الموافقة على منحه أسلحة جديدة
نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن زيلينسكي ناشد كبار المشرعين الجمهوريين في أمريكا الموافقة على قائمة أسلحة جديدة. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T07:24+0000
2023-02-26T07:24+0000
2023-02-26T07:30+0000
أخبار أوكرانيا
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ووفقا للشبكة الأمريكية، فقد تعهدت مجموعة صغيرة من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الذين سافروا إلى أوكرانيا بالنظر في قائمة الأسلحة الرئيسية والضروريات الأساسية الأخرى خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.من جهته قال زيلينسكي، الذي التقى برئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول وأربعة أعضاء آخرين من الحزب الجمهوري في مجلس النواب، إنه يعتزم إرسال قائمة بالأسلحة الجديدة التي تحتاجها بلاده، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-16، والتي يعتقد أنها ضرورية لتسريع نهاية العملية العسكرية الدائرة في بلاده.وقال مكول خلال ترؤسه وفد لكونغرس إلى أوكرانيا: "هناك دعم واسع من الحزبين بين الولايات المتحدة وحلفائنا في الناتو والأوروبيين لدعم أوكرانيا ضد العملية العسكرية لادائرة هناك" لافتا إلى أنه "كان لدينا اجتماع مثمر للغاية مع الرئيس زيلينسكي، تحدثنا بشكل أساسي عن احتياجاته عندما يتعلق الأمر بكسب هذه الحرب، وهو سيزود هذا الوفد بقائمة الأسلحة التي تحتاج أوكرانيا للفوز بها ".يشار إلى أن هذا الموقف من مكول ووفده قد يكون غير مقبول بشكل متزايد حيث إن معارك الإنفاق القادمة وجلسات الاستماع في الكونغرس والسباق الرئاسي لعام 2024 ربما تكون لها حسابات مختلفة تؤثر على الدعم الأمريكي لأوكرانيا والبالغ إلى الآن 113 مليار دولار، حيث يضغط بعض الجمهوريين أنفسهم من أجل التراجع.طالع أيضا: فولودين: الولايات المتحدة تشارك مباشرة بالأعمال القتالية في أوكرانيا من خلال توريد الأسلحة
https://sputnikarabic.ae/20230221/الخارجية-الصينية-الولايات-المتحدة-هي-أكبر-مورد-أسلحة-إلى-ساحة-المعركة-في-أوكرانيا-1073850192.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
زيلينسكي يناشد كبار المشرعين الجمهوريين في الكونغرس الموافقة على منحه أسلحة جديدة
07:24 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 07:30 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن زيلينسكي ناشد كبار المشرعين الجمهوريين في أمريكا الموافقة على قائمة أسلحة جديدة.
ووفقا للشبكة الأمريكية
، فقد تعهدت مجموعة صغيرة من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الذين سافروا إلى أوكرانيا بالنظر في قائمة الأسلحة الرئيسية والضروريات الأساسية الأخرى خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
من جهته قال
زيلينسكي، الذي التقى برئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول وأربعة أعضاء آخرين من الحزب الجمهوري في مجلس النواب، إنه يعتزم إرسال قائمة بالأسلحة الجديدة التي تحتاجها بلاده، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-16، والتي يعتقد أنها ضرورية لتسريع نهاية العملية العسكرية الدائرة في بلاده.
ونقلت سي إن إن عن أحد المصادر أن قائدًا عسكريًا أمريكيًا كبيرا كرر لمجموعة من المشرعين الجمهوريين كيف أن الطائرات المقاتلة من طراز إف -16 والصواريخ بعيدة المدى ستكون ضرورية لخدمة القضية الأوكرانية.
وقال مكول خلال ترؤسه وفد لكونغرس إلى أوكرانيا: "هناك دعم واسع من الحزبين بين الولايات المتحدة وحلفائنا في الناتو والأوروبيين لدعم أوكرانيا ضد العملية العسكرية لادائرة هناك" لافتا إلى أنه "كان لدينا اجتماع مثمر للغاية مع الرئيس زيلينسكي، تحدثنا بشكل أساسي عن احتياجاته عندما يتعلق الأمر بكسب هذه الحرب، وهو سيزود هذا الوفد بقائمة الأسلحة التي تحتاج أوكرانيا للفوز بها ".
يشار إلى أن هذا الموقف من مكول ووفده قد يكون غير مقبول بشكل
متزايد حيث إن معارك الإنفاق القادمة وجلسات الاستماع في الكونغرس والسباق الرئاسي لعام 2024 ربما تكون لها حسابات مختلفة تؤثر على الدعم الأمريكي لأوكرانيا والبالغ إلى الآن 113 مليار دولار، حيث يضغط بعض الجمهوريين أنفسهم من أجل التراجع.