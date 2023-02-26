https://sputnikarabic.ae/20230226/-زيلينسكي-يناشد-كبار-المشرعين-الجمهوريين-في-الكونغرس-الموافقة-على-منحه-أسلحة-جديدة-1074011849.html

زيلينسكي يناشد كبار المشرعين الجمهوريين في الكونغرس الموافقة على منحه أسلحة جديدة

زيلينسكي يناشد كبار المشرعين الجمهوريين في الكونغرس الموافقة على منحه أسلحة جديدة

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن زيلينسكي ناشد كبار المشرعين الجمهوريين في أمريكا الموافقة على قائمة أسلحة جديدة. 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T07:24+0000

2023-02-26T07:24+0000

2023-02-26T07:30+0000

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقا للشبكة الأمريكية، فقد تعهدت مجموعة صغيرة من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الذين سافروا إلى أوكرانيا بالنظر في قائمة الأسلحة الرئيسية والضروريات الأساسية الأخرى خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.من جهته قال زيلينسكي، الذي التقى برئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول وأربعة أعضاء آخرين من الحزب الجمهوري في مجلس النواب، إنه يعتزم إرسال قائمة بالأسلحة الجديدة التي تحتاجها بلاده، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-16، والتي يعتقد أنها ضرورية لتسريع نهاية العملية العسكرية الدائرة في بلاده.وقال مكول خلال ترؤسه وفد لكونغرس إلى أوكرانيا: "هناك دعم واسع من الحزبين بين الولايات المتحدة وحلفائنا في الناتو والأوروبيين لدعم أوكرانيا ضد العملية العسكرية لادائرة هناك" لافتا إلى أنه "كان لدينا اجتماع مثمر للغاية مع الرئيس زيلينسكي، تحدثنا بشكل أساسي عن احتياجاته عندما يتعلق الأمر بكسب هذه الحرب، وهو سيزود هذا الوفد بقائمة الأسلحة التي تحتاج أوكرانيا للفوز بها ".يشار إلى أن هذا الموقف من مكول ووفده قد يكون غير مقبول بشكل متزايد حيث إن معارك الإنفاق القادمة وجلسات الاستماع في الكونغرس والسباق الرئاسي لعام 2024 ربما تكون لها حسابات مختلفة تؤثر على الدعم الأمريكي لأوكرانيا والبالغ إلى الآن 113 مليار دولار، حيث يضغط بعض الجمهوريين أنفسهم من أجل التراجع.طالع أيضا: فولودين: الولايات المتحدة تشارك مباشرة بالأعمال القتالية في أوكرانيا من خلال توريد الأسلحة

https://sputnikarabic.ae/20230221/الخارجية-الصينية-الولايات-المتحدة-هي-أكبر-مورد-أسلحة-إلى-ساحة-المعركة-في-أوكرانيا-1073850192.html

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