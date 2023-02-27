https://sputnikarabic.ae/20230227/آبل-تسدد-غرامة-12-مليون-دولار-في-قضية-مرفوعة-من-كاسبرسكي-لاب-الروسية-1074100821.html

"آبل" تسدد غرامة 12 مليون دولار في قضية مرفوعة من "كاسبرسكي لاب" الروسية

"آبل" تسدد غرامة 12 مليون دولار في قضية مرفوعة من "كاسبرسكي لاب" الروسية

سددت شركة "آبل" الأمريكية غرامة مالية قدرها 12 مليون دولار، في قضية مكافحة احتكار روسية، تشير إلى إساءة استخدام هيمنتها في سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T14:39+0000

2023-02-27T14:39+0000

2023-02-27T14:39+0000

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موسكو - سبوتنيك. ودفعت "آبل" المبلغ في قضية رفعتها شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية ضدها، والتي تتهمها فيها بممارسة الاحتكار في سوق تطبيقات الهواتف الذكية.وقال مصدر مطلع على القضية للصحفيين: "لقد دفعت "آبل" غرامة ضد الاحتكار قدرها 12 مليون دولار، وتلك هي قضية "كاسبرسكي لاب".وأوضح المصدر أن الشركة قد تواجه مضاعفة الغرامة المالية، إذا لم يتم سدادها في الوقت المحدد.وفي 14 فبراير/ شباط الجاري، أكدت محكمة التحكيم في مقاطعة موسكو، شرعية كل من قرار الخدمة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار، بأن شركة "آبل" أساءت استخدام موقعها المهيمن في سوق تطبيقات الهاتف المحمول، وأن تسدد غرامة قدرها 12 مليون دولار مقابل ذلك.وبعد شكوى مقدمة من شركة "كاسبرسكي لاب"، خلصت الخدمة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار إلى أن شركة "آبل" أساءت استخدام مركزها المهيمن في متجر تطبيقات نظام "آي أو إس".وأشارت "كاسبرسكي لاب" في شكواها إلى أن نظام تشغيل "آبل" رفض إصدارات من برنامجها للرقابة الأبوية "Kaspersky Safe Kids".يشار إلى أنه في قضية منفصلة، قالت الخدمة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إنها فرضت غرامة على شركة "آبل" بنحو 17.4 مليون دولار، بزعم إجبار المطورين الروس على استخدام خدمات الدفع الخاصة بشركة "آبل" مع متجر تطبيقات نظام تشغيل "آي أو إس".وكانت "آبل" أوقفت مؤقتا جميع مبيعات منتجاتها في روسيا قبل عام، بعد انطلاق عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقيّدت خدمة الدفع "آبل باي" في روسيا.

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