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أرشيف لبنان الرسمي للصور يتعرض للسرقة... "جريمة بحجم وطن"
أرشيف لبنان الرسمي للصور يتعرض للسرقة... "جريمة بحجم وطن"
أعلن وزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، اليوم الاثنين، تعرض أرشيف لبنان الرسمي للصور للسرقة. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T13:01+0000
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وأشار على "تويتر" إلى أن الخادم "السيرفر" الخاص بأرشيف الوكالة الوطنية للإعلام، تعرض للسرقة، مشيرا إلى أنه يضم صور كل المناسبات منذ عام 1961.ولفت إلى أن الموظفين فوجئوا صباح اليوم، بأن باب غرفة الأرشيف كان مفتوحا بالكسر والخلع، والمحتويات مسروقة.وأضاف المكاري أنه تمت سرقة 5 أجهزة كمبيوتر من غرفة الأشيف.واعتبر وزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، أن حادث سرقة أرشيف لبنان الرسمي للصور، بمثابة "جريمة بحجم الوطن"، بحسب تعبيره.وأكد أنه اتصل على الفور بالقضاء المختص، وبالمدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، وتم إجراء التحقيقات والتحريات، وأردف مشددا: "لن نألو جهدا بمساعدة المعنيين لكشف الحقيقة كاملة حتى ينال الفاعل عقابه".
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, العالم
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, العالم

أرشيف لبنان الرسمي للصور يتعرض للسرقة... "جريمة بحجم وطن"

13:01 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 27.02.2023)
© AP Photoعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
علم لبنان
© AP Photo
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أعلن وزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، اليوم الاثنين، تعرض أرشيف لبنان الرسمي للصور للسرقة.
وأشار على "تويتر" إلى أن الخادم "السيرفر" الخاص بأرشيف الوكالة الوطنية للإعلام، تعرض للسرقة، مشيرا إلى أنه يضم صور كل المناسبات منذ عام 1961.
ولفت إلى أن الموظفين فوجئوا صباح اليوم، بأن باب غرفة الأرشيف كان مفتوحا بالكسر والخلع، والمحتويات مسروقة.
وأضاف المكاري أنه تمت سرقة 5 أجهزة كمبيوتر من غرفة الأشيف.
واعتبر وزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، أن حادث سرقة أرشيف لبنان الرسمي للصور، بمثابة "جريمة بحجم الوطن"، بحسب تعبيره.
وأكد أنه اتصل على الفور بالقضاء المختص، وبالمدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، وتم إجراء التحقيقات والتحريات، وأردف مشددا: "لن نألو جهدا بمساعدة المعنيين لكشف الحقيقة كاملة حتى ينال الفاعل عقابه".
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