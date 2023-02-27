https://sputnikarabic.ae/20230227/أقوى-طراد-روسي-البحرية-الروسية-تستعد-لاستلام-الأدميرال-ناخيموف-1074059347.html
"أقوى طراد روسي"... البحرية الروسية تستعد لاستلام "الأدميرال ناخيموف"
"أقوى طراد روسي"... البحرية الروسية تستعد لاستلام "الأدميرال ناخيموف"
صرح أليكسي رحمانوف، المدير العام للشركة المتحدة لبناء السفن (USC)، أن طراد الصواريخ الذي يعمل بالطاقة النووية "الأدميرال ناخيموف" سيعود إلى البحرية الروسية في... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T08:46+0000
2023-02-27T08:46+0000
2023-02-27T08:46+0000
رصد عسكري
الجيش الروسي
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ففي حديث لـ"سبوتنيك" قال رحمانوف، إنه من المفترض أن يعود الطراد للبحرية في 2024، وأنه في غضون 6 أشهر سيكون جاهزا لنقل الطاقم."الأدميرال ناخيموف" من مشروع "أورلان" هو واحد من أكبر السفن الحربية في العالم، يبلغ إجمالي وزنه 25860 طنًا. بني في أواخر الثمانينيات، وخدم في الأسطول الشمالي، وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي تم البدء بتحديثه، وبعد التحديث، سيصبح الطراد أقوى سفينة في الأسطول الروسي، ليتم تسليحه مستقبلا بصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.وسيتم تزويده بأنظمة دفاع جوي من طراز Fort-M وPantsir-M، التي تعد اليوم واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية تقدما للسفن في الأسطول، بالإضافة لتزويده بمضادات للغواصات من خلال نظام الصواريخ Otvet ونظام الطوربيد متعدد الأغراض Paket، الذي يمكنه ضرب كل من السفن والغواصات، بالإضافة لاعتراض طوربيدات العدو التي تهاجم الطراد.
https://sputnikarabic.ae/20230227/-غواصتان-نوويتان-تنضمان-إلى-البحرية-الروسية--1074051515.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الجيش الروسي
"أقوى طراد روسي"... البحرية الروسية تستعد لاستلام "الأدميرال ناخيموف"
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صرح أليكسي رحمانوف، المدير العام للشركة المتحدة لبناء السفن (USC)، أن طراد الصواريخ الذي يعمل بالطاقة النووية "الأدميرال ناخيموف" سيعود إلى البحرية الروسية في عام 2024.
ففي حديث لـ"سبوتنيك" قال رحمانوف، إنه من المفترض أن يعود الطراد للبحرية في 2024، وأنه في غضون 6 أشهر سيكون جاهزا لنقل الطاقم.
هذا ويجري إصلاح وتحديث "الأدميرال ناخيموف" في "سيفماش" في سيفيرودفينسك، وأفاد حوض بناء السفن في يناير أنه تم استبدال جميع شبكات الكابلات والأنظمة اللاسلكية المحمولة على متن السفينة، وتم تركيب أسلحة صاروخية هجومية جديدة من نوع "كاليبر" و"أونيكس". وخلال العام الماضي، تم تركيب جميع الأنظمة والمعدات والمجمعات على متن السفينة.
"الأدميرال ناخيموف" من مشروع "أورلان" هو واحد من أكبر السفن الحربية في العالم، يبلغ إجمالي وزنه 25860 طنًا. بني في أواخر الثمانينيات، وخدم في الأسطول الشمالي، وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي تم البدء بتحديثه، وبعد التحديث، سيصبح الطراد أقوى سفينة في الأسطول الروسي، ليتم تسليحه مستقبلا بصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.
وسيتم تزويده بأنظمة دفاع جوي من طراز Fort-M وPantsir-M، التي تعد اليوم واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية تقدما للسفن في الأسطول، بالإضافة لتزويده بمضادات للغواصات من خلال نظام الصواريخ Otvet ونظام الطوربيد متعدد الأغراض Paket، الذي يمكنه ضرب كل من السفن والغواصات، بالإضافة لاعتراض طوربيدات العدو التي تهاجم الطراد.