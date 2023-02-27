عربي
https://sputnikarabic.ae/20230227/أوربان-تفجير-التيار-الجنوبي-لن-يكون-ممكنا-طمسه-كما-هو-الحال-مع-التيار-الشمالي-1074109290.html
أوربان: تفجير "التيار الجنوبي" لن يكون ممكنا "طمسه" كما هو الحال مع "التيار الشمالي"
أوربان: تفجير "التيار الجنوبي" لن يكون ممكنا "طمسه" كما هو الحال مع "التيار الشمالي"
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن انفجار خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" هجوم إرهابي. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T17:58+0000
2023-02-27T18:33+0000
العالم
المجر
انفجار ضخم
نوردستروم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
وأفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن أوربان قوله: "أود أن أذكركم بأن خط الربط الجنوبي، الذي يتم من خلاله إمداد المجر بالغاز، أصبح قوة مدهشة للاقتصاد المجري. انفجار نورد ستريم، الذي حدث، كما تعلمون، كان مجرد هجوم إرهابي، أيا كان مرتكبه، كان عملا إرهابيا"، موضحا أنه في حال حدوث تفجير مماثل في خط أنابيب الغاز "التيار الجنوبي"، لن يتمكن المذنب من التهرب بسهولة ولن يكون ممكنا "طمسه" كما هو الحال مع "التيار الشمالي".وصرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، في وقت سابق من اليوم، أن الهجوم على خطوط أنابيب "التيار الشمالي" يجب اعتباره عملا إرهابيا.وقال سيارتو في مقابلة مع "سبوتنيك"، "أيا كان ما حدث في خطوط أنابيب التيار الشمالي، فهو أمر فاضح، لأنه هذه هي أول مرة يتعرض فيها مرفق بنية تحتية حيوية أوروبية لهجوم - أيا كان من نفذه - فقد تعرض المرفق لهجوم".وأضاف سيارتو: "يجب اعتبار مثل هذا الهجوم هجوما إرهابيا، ونحن نؤيد إجراء تحقيق شامل وعميق ومفصل حول ما حدث".وأشار سيارتو إلى ضرورة أن تقدم الأمم المتحدة، آلية للتحقيق في الحادث، موضحا أن المنظمة الأممية قد تصبح منصة مناسبة لإجراء هذا التحقيق.ووقعت هجمات في 26 سبتمبر 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن"الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" هو هجوم إرهابي واضح".
https://sputnikarabic.ae/20230227/وزير-الخارجية-الهنغاري-لـ-سبوتنيك-يجب-اعتبار-الهجوم-على-التيار-الشمالي-عملا-إرهابيا-1074050021.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_5143323792a36d4021036f3b69aa65bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, المجر, انفجار ضخم, نوردستروم
العالم, المجر, انفجار ضخم, نوردستروم

أوربان: تفجير "التيار الجنوبي" لن يكون ممكنا "طمسه" كما هو الحال مع "التيار الشمالي"

17:58 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 18:33 GMT 27.02.2023)
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن انفجار خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" هجوم إرهابي.
وأفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن أوربان قوله: "أود أن أذكركم بأن خط الربط الجنوبي، الذي يتم من خلاله إمداد المجر بالغاز، أصبح قوة مدهشة للاقتصاد المجري. انفجار نورد ستريم، الذي حدث، كما تعلمون، كان مجرد هجوم إرهابي، أيا كان مرتكبه، كان عملا إرهابيا"، موضحا أنه في حال حدوث تفجير مماثل في خط أنابيب الغاز "التيار الجنوبي"، لن يتمكن المذنب من التهرب بسهولة ولن يكون ممكنا "طمسه" كما هو الحال مع "التيار الشمالي".
وأضاف أنه "إذا تم ذلك في الشمال فقط لمنع وصول الغاز من روسيا إلى أوروبا، فيمكن القيام بذلك في الجنوب أيضا".
وصرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، في وقت سابق من اليوم، أن الهجوم على خطوط أنابيب "التيار الشمالي" يجب اعتباره عملا إرهابيا.
وقال سيارتو في مقابلة مع "سبوتنيك"، "أيا كان ما حدث في خطوط أنابيب التيار الشمالي، فهو أمر فاضح، لأنه هذه هي أول مرة يتعرض فيها مرفق بنية تحتية حيوية أوروبية لهجوم - أيا كان من نفذه - فقد تعرض المرفق لهجوم".
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
وزير الخارجية الهنغاري لـ "سبوتنيك": يجب اعتبار تفجير أنابيب "التيار الشمالي" عملا إرهابيا
04:21 GMT
وأضاف سيارتو: "يجب اعتبار مثل هذا الهجوم هجوما إرهابيا، ونحن نؤيد إجراء تحقيق شامل وعميق ومفصل حول ما حدث".
وأشار سيارتو إلى ضرورة أن تقدم الأمم المتحدة، آلية للتحقيق في الحادث، موضحا أن المنظمة الأممية قد تصبح منصة مناسبة لإجراء هذا التحقيق.
ووقعت هجمات في 26 سبتمبر 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن"الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" هو هجوم إرهابي واضح".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала