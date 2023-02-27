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https://sputnikarabic.ae/20230227/إصابة-قرابة-20-شخصا-باشتباكات-مع-الشرطة-خلال-احتجاج-في-سريلانكا-1074049027.html
إصابة قرابة 20 شخصا باشتباكات مع الشرطة خلال احتجاج في سريلانكا
إصابة قرابة 20 شخصا باشتباكات مع الشرطة خلال احتجاج في سريلانكا
أصيب ما يقرب من 20 شخصًا، يوم الأحد، في مدينة كولومبو في سريلانكا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T00:45+0000
2023-02-27T00:45+0000
أخبار سريلانكا
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كولومبو
إصابة
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وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر طبية، أن الاحتجاج الذي قاده الائتلاف الانتخابي للسلطة الشعبية نظم، الأحد، بالقرب من مبنى البلدية في كولومبو.وطالب المتظاهرون بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة قرابة 20 شخصًا.وقالت مصادر بالمستشفى، إنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى الوطني في كولومبو.وبحسب ما ورد أغلقت بعض الطرق في المدينة وسط احتجاج يوم الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20230207/سريلانكا-وروسيا-تجريان-مفاوضات-بشأن-قرض-لشراء-الوقود-1073200393.html
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أخبار سريلانكا, العالم, كولومبو, إصابة
أخبار سريلانكا, العالم, كولومبو, إصابة

إصابة قرابة 20 شخصا باشتباكات مع الشرطة خلال احتجاج في سريلانكا

00:45 GMT 27.02.2023
© AFP 2023 / Arun Sankar اقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 11 يوليو 2022
اقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 11 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / Arun Sankar
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أصيب ما يقرب من 20 شخصًا، يوم الأحد، في مدينة كولومبو في سريلانكا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر طبية، أن الاحتجاج الذي قاده الائتلاف الانتخابي للسلطة الشعبية نظم، الأحد، بالقرب من مبنى البلدية في كولومبو.
وطالب المتظاهرون بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة قرابة 20 شخصًا.
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وقالت مصادر بالمستشفى، إنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى الوطني في كولومبو.
وبحسب ما ورد أغلقت بعض الطرق في المدينة وسط احتجاج يوم الأحد.
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