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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230227/إعلام-أمريكي-يجب-على-الولايات-المتحدة-إجبار-أوكرانيا-على-السلام-لأن-الكارثة-تقترب-1074100337.html
إعلام أمريكي: يجب على الولايات المتحدة إجبار أوكرانيا على السلام لأن الكارثة تقترب
إعلام أمريكي: يجب على الولايات المتحدة إجبار أوكرانيا على السلام لأن الكارثة تقترب
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن خطر نشوب حرب نووية بسبب الوضع في أوكرانيا يتزايد كل يوم، ويجب على الولايات المتحدة إقناع قيادة كييف ببدء محادثات سلام مع روسيا. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T14:30+0000
2023-02-27T14:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة The National Interest، لكاتبه ماثيو بون، فقد دعا بون إلى إنهاء الوضع من خلال مفاوضات.وكانت موسكو قد أشارت مرارا إلى الخطاب العدواني للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي دعا دول الناتو إلى "تنفيذ ضربات نووية وقائية" ضد موسكو.كما أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أنه ينبغي على جميع دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي، الانتباه إلى مثل هذه التصريحات. ووصف هذا البيان بأنه دعوة لبدء حرب عالمية، وأشار إلى أنه في حالة حدوث مواجهة نووية، ستكون العواقب وخيمة ولا يمكن التنبؤ بها.
https://sputnikarabic.ae/20230225/مسؤولون-غربيون-يقرون-بحتمية-انسحاب-قوات-كييف-من-أرتيوموفسك-1073976548.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

إعلام أمريكي: يجب على الولايات المتحدة إجبار أوكرانيا على السلام لأن الكارثة تقترب

14:30 GMT 27.02.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoffزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن خطر نشوب حرب نووية بسبب الوضع في أوكرانيا يتزايد كل يوم، ويجب على الولايات المتحدة إقناع قيادة كييف ببدء محادثات سلام مع روسيا.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة The National Interest، لكاتبه ماثيو بون، فقد دعا بون إلى إنهاء الوضع من خلال مفاوضات.
وأشار المؤلف إلى أنه "كلما طال استمرار المواجهة، سيموت المزيد من الناس ويزداد الخطر النووي. حان الوقت للعمل مع أوكرانيا لبدء استكشاف إمكانية إنهاء الصراع من خلال المفاوضات".
وكانت موسكو قد أشارت مرارا إلى الخطاب العدواني للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي دعا دول الناتو إلى "تنفيذ ضربات نووية وقائية" ضد موسكو.
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤولون غربيون يقرون بحتمية انسحاب قوات كييف من أرتيوموفسك
25 فبراير, 01:35 GMT
كما أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أنه ينبغي على جميع دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي، الانتباه إلى مثل هذه التصريحات. ووصف هذا البيان بأنه دعوة لبدء حرب عالمية، وأشار إلى أنه في حالة حدوث مواجهة نووية، ستكون العواقب وخيمة ولا يمكن التنبؤ بها.
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