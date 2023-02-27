https://sputnikarabic.ae/20230227/إعلام-أمريكي-يجب-على-الولايات-المتحدة-إجبار-أوكرانيا-على-السلام-لأن-الكارثة-تقترب-1074100337.html
إعلام أمريكي: يجب على الولايات المتحدة إجبار أوكرانيا على السلام لأن الكارثة تقترب
إعلام أمريكي: يجب على الولايات المتحدة إجبار أوكرانيا على السلام لأن الكارثة تقترب
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن خطر نشوب حرب نووية بسبب الوضع في أوكرانيا يتزايد كل يوم، ويجب على الولايات المتحدة إقناع قيادة كييف ببدء محادثات سلام مع روسيا. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T14:30+0000
2023-02-27T14:30+0000
2023-02-27T14:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة The National Interest، لكاتبه ماثيو بون، فقد دعا بون إلى إنهاء الوضع من خلال مفاوضات.وكانت موسكو قد أشارت مرارا إلى الخطاب العدواني للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي دعا دول الناتو إلى "تنفيذ ضربات نووية وقائية" ضد موسكو.كما أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أنه ينبغي على جميع دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي، الانتباه إلى مثل هذه التصريحات. ووصف هذا البيان بأنه دعوة لبدء حرب عالمية، وأشار إلى أنه في حالة حدوث مواجهة نووية، ستكون العواقب وخيمة ولا يمكن التنبؤ بها.
https://sputnikarabic.ae/20230225/مسؤولون-غربيون-يقرون-بحتمية-انسحاب-قوات-كييف-من-أرتيوموفسك-1073976548.html
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العالم, روسيا
إعلام أمريكي: يجب على الولايات المتحدة إجبار أوكرانيا على السلام لأن الكارثة تقترب
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن خطر نشوب حرب نووية بسبب الوضع في أوكرانيا يتزايد كل يوم، ويجب على الولايات المتحدة إقناع قيادة كييف ببدء محادثات سلام مع روسيا.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
The National Interest، لكاتبه ماثيو بون، فقد دعا بون إلى إنهاء الوضع من خلال مفاوضات.
وأشار المؤلف إلى أنه "كلما طال استمرار المواجهة، سيموت المزيد من الناس ويزداد الخطر النووي. حان الوقت للعمل مع أوكرانيا لبدء استكشاف إمكانية إنهاء الصراع من خلال المفاوضات".
وكانت موسكو قد أشارت مرارا إلى الخطاب العدواني للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي دعا دول الناتو إلى "تنفيذ ضربات نووية وقائية" ضد موسكو.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أنه ينبغي على جميع دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي، الانتباه إلى مثل هذه التصريحات. ووصف هذا البيان بأنه دعوة لبدء حرب عالمية، وأشار إلى أنه في حالة حدوث مواجهة نووية، ستكون العواقب وخيمة ولا يمكن التنبؤ بها.