https://sputnikarabic.ae/20230227/إعلام-في-أحدث-جولة-لتخفيض-العمالة-تويتر-تسرح-200-موظف-1074051784.html
إعلام: في أحدث جولة لتخفيض العمالة... تويتر تسرح 200 موظف
إعلام: في أحدث جولة لتخفيض العمالة... تويتر تسرح 200 موظف
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة "تويتر" سرحت 200 موظف على الأقل، في جولة جديدة لتخفيض العمالة. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T07:32+0000
2023-02-27T07:32+0000
2023-02-27T07:32+0000
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ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة أن الـ 200 موظف الذين تم تسريحهم يمثلون 10% من نحو 2000 موظف ما زالوا يعملون في الشركة المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.أضافت الصحيفة أنه منذ استحواذ ماسك على الشركة في أكتوبر/ تشرين أول 2022، قام بعملية تسريح منتظمة لموظفيها الذين بلغ عددهم في البداية نحو 7500 في محاولة لخفض التكاليف.جاءت عملية التسريح الأخيرة بعد أن جعلت الشركة عملية تواصل العاملين فيما بينهم أكثر صعوبة بعد إغلاق تطبيق سلاك والذي كان يستخدم في خدمة المراسلة الداخلية، حسبما ذكر موظفين سابقين للصحيفة.وذكرت الصحيفة أن التسريحات الجماعية في الشركة بلغت ذروتها في نوفمبر/ تشرين الثاني مع تسريح نحو نصف قوة العمل.أعقب ذلك عمليات تسريح واستقالات أقل حجما وهو ما خفض أعداد الموظفين إلى نحو 2000 عامل.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تويتر-يرفض-تغيير-اسم-حساب-مالكه-إيلون-ماسك-1072782087.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, شركات, اقتصاد, موظف, العالم
تويتر, شركات, اقتصاد, موظف, العالم
إعلام: في أحدث جولة لتخفيض العمالة... تويتر تسرح 200 موظف
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة "تويتر" سرحت 200 موظف على الأقل، في جولة جديدة لتخفيض العمالة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية
عن مصادر مطلعة أن الـ 200 موظف الذين تم تسريحهم يمثلون 10% من نحو 2000 موظف ما زالوا يعملون في الشركة المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.
أضافت الصحيفة أنه منذ استحواذ ماسك على الشركة في أكتوبر/ تشرين أول 2022، قام بعملية تسريح منتظمة لموظفيها الذين بلغ عددهم في البداية نحو 7500 في محاولة لخفض التكاليف.
جاءت عملية التسريح
الأخيرة بعد أن جعلت الشركة عملية تواصل العاملين فيما بينهم أكثر صعوبة بعد إغلاق تطبيق سلاك والذي كان يستخدم في خدمة المراسلة الداخلية، حسبما ذكر موظفين سابقين للصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن التسريحات الجماعية في الشركة بلغت ذروتها في نوفمبر/ تشرين الثاني مع تسريح نحو نصف قوة العمل.
أعقب ذلك عمليات تسريح واستقالات أقل حجما وهو ما خفض أعداد الموظفين إلى نحو 2000 عامل.